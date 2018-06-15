КП "Плесо" не рекомендует купаться в водоемах Киева в течение двух дней после дождя
На всех пляжах вывешен желтый флаг.
Коммунальное предприятие "Плесо" не рекомендует купаться на пляжах Киева в течение двух дней после дождя 15 июня.
Об этом сообщается на сайте КП.
"Обращаем внимание отдыхающих, что на всех киевских муниципальных пляжах вывешены желтый флаг. Статус пляжей: купаться не рекомендуется. Данное предостережение временное, обусловленное сильными ливнями и действует в течение 48 часов после завершения дождей", - говорится в сообщении.
Статус пляжа определяется по результатам анализов проб воды.
"Зеленый флаг - купаться разрешено, желтый - купаться не рекомендуется, красный - не купаться. Для защиты здоровья граждан и профилактики распространения инфекционных заболеваний рекомендуем воздержаться от купания до устойчивого улучшения погодных условий", - сообщают коммунальщики.
Отмечается, что предупреждение о том, что купание в водоемах после сильных дождей нежелательно, является обычной практикой в странах, где хорошо развиты основы безопасности и культуры рекреации у воды (США, Канада, страны Европы).
Напомним, ранее Минздрав составил карту не рекомендованных для купания мест во всех регионах страны.
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