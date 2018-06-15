Вышел трейлер к украинской анимации "Виктор Робот"

Режиссер фильма – один из героев спецпроекта "Шорт-лист" Анатолий Лавренишин.

На фестивале анимационных фильмов во французском Анси представили первый трейлер к украинскому полнометражному фильму "Виктор Робот" режиссера Анатолия Лавренишина.

Как сообщает пресс-служба Госкино, фильм создан при государственной поддержке студией "Червоний собака".

В центре сюжета фильма – маленький робот из мегаполиса, который находит в себя в груди дверцу и вытаскиет изнутри лишнюю деталь. С этого момента он начинает видеть мир по-другому и узнает, что роботы вокруг него сломаны. Главного героя спасает семья инженеров, после чего он сбегает с девочкой Викой и с этого начинаются их совместные приключения.

Премьера фильма планируется на 2019 год.

Предыдущая работа Лавренишина – "Магазин певчих птиц" также рассказывала о жителях мегаполиса, человекоптицах. Фильм можно посмотреть в рамках спецпроекта LB.ua "Шорт-лист", а также почитать интервью с режиссером.


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