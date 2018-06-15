Вышел трейлер к украинской анимации "Виктор Робот"
Режиссер фильма – один из героев спецпроекта "Шорт-лист" Анатолий Лавренишин.
На фестивале анимационных фильмов во французском Анси представили первый трейлер к украинскому полнометражному фильму "Виктор Робот" режиссера Анатолия Лавренишина.
Как сообщает пресс-служба Госкино, фильм создан при государственной поддержке студией "Червоний собака".
В центре сюжета фильма – маленький робот из мегаполиса, который находит в себя в груди дверцу и вытаскиет изнутри лишнюю деталь. С этого момента он начинает видеть мир по-другому и узнает, что роботы вокруг него сломаны. Главного героя спасает семья инженеров, после чего он сбегает с девочкой Викой и с этого начинаются их совместные приключения.
Премьера фильма планируется на 2019 год.
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