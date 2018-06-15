В Ровенской области копатели янтаря избили восьмерых полицейских
Информации о других пострадавших участников инцидента нет.
В Ровенской области во время столкновения с протестующими пострадали восемь полицейских.
Об этом сообщается на сайте полиции.
"Сегодня, 15 июня, в 11:45 вблизи села Федоровка Сарненского района около 150 местных жителей, недовольных действиями правоохранительных органов в противодействии незаконной добыче янтаря-сырца, перекрыли автодорогу «Киев-Ковель-Ягодин». Протестующие вели себя агрессивно. Полицейские, которые обеспечивали охрану публичной безопасности, пытались успокоить разъяренную толпу, однако те начали дергать правоохранителей и бросать в них камни", - говорится в сообщении.
Один из протестующих выбил у полицейского видеокамеру, после чего возник конфликт.
В ходе столкновений пострадали полицейские. По состоянию на 14:00 в больницы обратились восемь правоохранителей. Информации о других пострадавших участников инцидента или местных жителей в полицию не поступало.
Открыты уголовные производства по ч. 2 ст.345 и ч.1 ст.279 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей и перекрытие транспортных коммуникаций).
Через час протестующие разошлись. Движение транспорта на дороге восстановлено.
Напомним, в феврале в Ровенской области сотня копателей янтаря напала на полицейских.
Проблему незаконной добычи янтаря в Ровенской, Житомирской и Волынской областях пытаются решить уже несколько лет, но пока безуспешно. Одно из препятствий - отсутствие законодательства для легализации этого вида бизнеса. Столкновения правоохранителей с добытчиками янтаря происходят регулярно. Не помогло даже введение подразделений Нацгвардии в эти районы.
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Общество
15.06.2018 14:13