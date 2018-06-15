Задержан владелец машины, из-за взрыва у которой пострадали дети

Полиция считает, что он установил взрывчатку в ответ на кражу инструмента из авто.

Владелец автомобиля, в котором дети нашли взрывчатку, задержан, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В Киеве , вчера – дети лезут в припаркованный на улице старючий остов автомобиля Волга, открывают бардачок – раздается взрыв – кругом кровь - четверо детей 10-12 лет - ранены - один не приходит в себя. Владелец Волги, вероятнее всего, отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины. По факту взрыва – сбежал. Сейчас задержан полицией в Ровенской области", - написал он в фейсбуке.

Напомним, в официальном сообщении полиция изложила нескольку иную версию. Дети, игравшие во дворе дома по улице Чернобыльской, 4/56, нашли в салоне автомобиля коробку. Когда они попытались ее открыть, раздался взрыв. На фото, которые обнародовала полиция, видно, что взрыв произошел у машины.

Пострадали 5-летний мальчик, 11-летняя и две 8-летних девочки. Мальчик в коме.