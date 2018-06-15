В Запорожье мать пыталась продать сына в трудовое рабство

Женщина планировала купить на вырученные деньги землю и заняться бизнесом.

В Запорожье мать пыталась продать 15 летнего сына-инвалида за 50 тыс. гривен в трудовое рабство, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мать вчера в Запорожской области - продает 15 летнего (!) мальчика-инвалида за 50 000 гривен в трудовое рабство. Чтобы, цитирую, "купить на вырученные деньги землю и заняться бизнесом и чтобы не претендовал на ее квартиру, когда вырастет". Ребенок единственный", - написал министр в фейсбуке.

На сайте Нацполиции сообщается, что женщина задержана сразу после передачи ей денег за ребенка. Она 1969 года рождения, жительница Запорожья, неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

Матери грозит от пяти до двенадцати лет тюрьмы.

Мальчика передали в центр социально-психологической реабилитации детей.

Напомним, 12 июня в Черкасской области задержали мать, которая при выходе из роддома продала своего новорожденного ребенка за 140 тыс. гривен.