В Луганской области из-за отравления грибами умер 8-летний ребенок

Это второй летальный случай за двое суток.

В Луганской области из-за отравления грибами умер 8-летний ребенок
Фото: kv.npu.gov.ua

В Луганской областной детской больнице из-за отравления грибами умер 8-летний мальчик, который 11 июня вместе с 15-летним братом и матерью был госпитализирован в реанимацию.

Согласно сообщению отдела коммуникации областной полиции, это уже второй летальный случай за двое суток.

"Вчера за медицинской помощью обратился 50-летний житель пгт Новотошкивка. По словам мужчины ему стало плохо после употребления грибов, которые он собрал в лесу. Пострадавший госпитализирован в Лисичанского центральной больницы, состояние мужчины тяжелое. Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка", - говорится в сообщении.12 июня в Луганской области 8 человек отравились грибами: шестеро взрослых и двое детей.

Напомним, накануне в Дрогобыче 10-летний ребенок погиб от удара током.


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