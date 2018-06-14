В Луганской области из-за отравления грибами умер 8-летний ребенок
Это второй летальный случай за двое суток.
В Луганской областной детской больнице из-за отравления грибами умер 8-летний мальчик, который 11 июня вместе с 15-летним братом и матерью был госпитализирован в реанимацию.
Согласно сообщению отдела коммуникации областной полиции, это уже второй летальный случай за двое суток.
"Вчера за медицинской помощью обратился 50-летний житель пгт Новотошкивка. По словам мужчины ему стало плохо после употребления грибов, которые он собрал в лесу. Пострадавший госпитализирован в Лисичанского центральной больницы, состояние мужчины тяжелое. Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка", - говорится в сообщении.12 июня в Луганской области 8 человек отравились грибами: шестеро взрослых и двое детей.
Напомним, накануне в Дрогобыче 10-летний ребенок погиб от удара током.
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14.06.2018 19:15