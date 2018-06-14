На "АрселорМиттал Кривой Рог" рабочему оторвало ногу
Раскат забурился и ударил по голени.
На комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" со сменным мастером блюминга произошел несчастный случай.
Как пишет местное издание "Первый криворожский" со ссылкой на пресс-службу комбината, мужчина находился недалеко от летучих ножниц.
"В 11:40 в ходе раскроя металла этими ножницами раскат забурился, сорвался с производственной линии и ударил по правой ноге работника. В результате произошла ампутация нижней части голени правой ноги", - сказано в сообщении.
Пострадавшего в тяжелом стабильном состоянии отправили в реанимацию и прооперировали.
Напомним, в марте в одном из цехов "АрселорМиттал Кривой Рог" произошло обрушение железобетонных перекрытий, погиб рабочий.
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Общество
14.06.2018 18:31