На "АрселорМиттал Кривой Рог" рабочему оторвало ногу

Раскат забурился и ударил по голени.

На "АрселорМиттал Кривой Рог" рабочему оторвало ногу
Фото: Архив

На комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" со сменным мастером блюминга произошел несчастный случай.

Как пишет местное издание "Первый криворожский" со ссылкой на пресс-службу комбината, мужчина находился недалеко от летучих ножниц.

"В 11:40 в ходе раскроя металла этими ножницами раскат забурился, сорвался с производственной линии и ударил по правой ноге работника. В результате произошла ампутация нижней части голени правой ноги", - сказано в сообщении.

Пострадавшего в тяжелом стабильном состоянии отправили в реанимацию и прооперировали.

Напомним, в марте в одном из цехов "АрселорМиттал Кривой Рог" произошло обрушение железобетонных перекрытий, погиб рабочий.


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