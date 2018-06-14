На "АрселорМиттал Кривой Рог" рабочему оторвало ногу

Раскат забурился и ударил по голени.

На комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" со сменным мастером блюминга произошел несчастный случай.

Как пишет местное издание "Первый криворожский" со ссылкой на пресс-службу комбината, мужчина находился недалеко от летучих ножниц.

"В 11:40 в ходе раскроя металла этими ножницами раскат забурился, сорвался с производственной линии и ударил по правой ноге работника. В результате произошла ампутация нижней части голени правой ноги", - сказано в сообщении.

Пострадавшего в тяжелом стабильном состоянии отправили в реанимацию и прооперировали.

Напомним, в марте в одном из цехов "АрселорМиттал Кривой Рог" произошло обрушение железобетонных перекрытий, погиб рабочий.