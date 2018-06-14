В Черновцах за три дня выпала полумесячная норма осадков
Из-за дождей в городе подтоплен целый ряд улиц и вокзал.
В Черновцах за три дня с 12 по 14 июня выпала полумесячная норма осадков, и непогода в городе продолжается.
Об этом пишет molbuk.ua со ссылкой на Черновицкий областной гидрометцентр.
По состоянию на 9:00 четверга в Черновцах выпало уже 30 мм осадков, но к вечеру, заявляют синоптики, этот показатель будет гораздо больше и в итоге город с учетом последних нескольких дней может выйти на месячную норму осадков - 88 мм.
Из-за дождей в городе подтоплен целый ряд улиц, под водой оказались также железнодорожные пути на вокзале.
Напомним, что другие регионы Украины страдают от зноя, на юге страны температура существенное превышает 30 градусов.
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