В Черновцах за три дня выпала полумесячная норма осадков

Из-за дождей в городе подтоплен целый ряд улиц и вокзал.

В Черновцах за три дня с 12 по 14 июня выпала полумесячная норма осадков, и непогода в городе продолжается.

Об этом пишет molbuk.ua со ссылкой на Черновицкий областной гидрометцентр.

По состоянию на 9:00 четверга в Черновцах выпало уже 30 мм осадков, но к вечеру, заявляют синоптики, этот показатель будет гораздо больше и в итоге город с учетом последних нескольких дней может выйти на месячную норму осадков - 88 мм.

Из-за дождей в городе подтоплен целый ряд улиц, под водой оказались также железнодорожные пути на вокзале.

Напомним, что другие регионы Украины страдают от зноя, на юге страны температура существенное превышает 30 градусов.