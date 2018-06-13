Одесский кинофестиваль откроется исландско-украинским фильмом "Женщина на войне"

Фильм Бенедикта Эрлингссона участвовал в каннской "Неделе критики".

9-й Одесский международный кинофестиваль объявил фильмы в конкурсных и внеконкурсных программах.

Как сообщили организаторы на пресс-конференции, фильмом открытия фестиваля в этом году станет "Женщина на войне" Бенедикта Эрлингссона, снятый в исландско-украинско-французской ко-продукции.

"Женщина на войне" принимала участие в параллельной программе Каннского кинофестиваля "Неделя критики", где была отмечена за музыкальное оформление. LB.ua подробно писал об этом фильме в своих фестивальных дневниках.

В основной конкурс ОМКФ отобрали 12 фильмов:

"Стикс", реж. Вольфганг Фишер (Австрия, Германия);

"Башня. Ясный день", реж. Ягода Шельц (Польша);

"Три с половиной", реж. Дарья Гайкалова (Индия, Украина);

"Жаль", реж. Бабис Макридис (Греция, Польша);

"Вулкан", реж. Роман Бондарчук (Украина, Германия);

"Хрусталь", реж. Дарья Жук (Беларусь, Германия, США , РоSSия);

, РоSSия); "Поророка", реж. Константин Попеску (Румыния, Франция);

"Дорога грома", реж. Джим Каммингс (США);

"Девушка", реж. Лукас Донт (Бельгия);

"Парижское образование", реж. Жан-Поль Сивейрак (Франция);

"Перелетные птицы", реж. Сиро Герра, Кристина Гайого (Колумбия, Дания);

"Важиб", реж. Аннемари Жасир (Палестина, Франция, Германия, Колумбия, Норвегия, Катар, ОАЭ).

Международную программу будет судить жюри, в которое вошли индийский режиссер Ритеш Батра, режиссер Игорь Минаев, продюсер Ева Пущинська и режиссер Арно де Пальер.

Главный приз фестиваля, традиционно, будет присуждаться по результатам зрительского голосования.

В конкурсе европейских документальных фильмов участвуют 8 фильмов, в том числе два украинских – "Домашние игры" Алисы Коваленко и "Михаил и Даниил" Андрея Загданского.

Специальным гостем ОМКФ в этом году станет известный режиссер Наоми Кавасе, которая представит ретроспективу своих фильмов. В 1997 году Кавасе получила "Золотую камеру" Каннского кинофестиваля за фильм "Судзаку" (фильм будет показан в рамках ретроспективы), а в 2007 – гран-при за фильм "Траурный лес".

Во внеконкурсной программе "Фестиваль фестивалей" зрители увидят "Донбасс" Сергея Лозницы, "Молитву" Седрика Кана, "Три лица" Джафара Панахи, "Дочь моя" Лауры Биспури и другие фильмы.

В рамках специальных показов заявлены "Какофония Донбасса" Игоря Минаева, "Капитан" Роберта Швентке, "Человеческий поток" Ай Вейвея и "Новая жизнь Гогиты" Левана Когуашвили.

К 100-летию со дня рождения Ингмара Бергмана покажут его фильм "Персона" и документальный фильм о режиссере "Ингмар Бергман: Интермеццо" Гуннара Бергдала.

Напомним, организаторы ОМКФ также объявили участников национальных конкурсных программ.