Одесский кинофестиваль откроется исландско-украинским фильмом "Женщина на войне"
Фильм Бенедикта Эрлингссона участвовал в каннской "Неделе критики".
9-й Одесский международный кинофестиваль объявил фильмы в конкурсных и внеконкурсных программах.
Как сообщили организаторы на пресс-конференции, фильмом открытия фестиваля в этом году станет "Женщина на войне" Бенедикта Эрлингссона, снятый в исландско-украинско-французской ко-продукции.
"Женщина на войне" принимала участие в параллельной программе Каннского кинофестиваля "Неделя критики", где была отмечена за музыкальное оформление. LB.ua подробно писал об этом фильме в своих фестивальных дневниках.
В основной конкурс ОМКФ отобрали 12 фильмов:
- "Стикс", реж. Вольфганг Фишер (Австрия, Германия);
- "Башня. Ясный день", реж. Ягода Шельц (Польша);
- "Три с половиной", реж. Дарья Гайкалова (Индия, Украина);
- "Жаль", реж. Бабис Макридис (Греция, Польша);
- "Вулкан", реж. Роман Бондарчук (Украина, Германия);
- "Хрусталь", реж. Дарья Жук (Беларусь, Германия, США, РоSSия);
- "Поророка", реж. Константин Попеску (Румыния, Франция);
- "Дорога грома", реж. Джим Каммингс (США);
- "Девушка", реж. Лукас Донт (Бельгия);
- "Парижское образование", реж. Жан-Поль Сивейрак (Франция);
- "Перелетные птицы", реж. Сиро Герра, Кристина Гайого (Колумбия, Дания);
- "Важиб", реж. Аннемари Жасир (Палестина, Франция, Германия, Колумбия, Норвегия, Катар, ОАЭ).
Международную программу будет судить жюри, в которое вошли индийский режиссер Ритеш Батра, режиссер Игорь Минаев, продюсер Ева Пущинська и режиссер Арно де Пальер.
Главный приз фестиваля, традиционно, будет присуждаться по результатам зрительского голосования.
В конкурсе европейских документальных фильмов участвуют 8 фильмов, в том числе два украинских – "Домашние игры" Алисы Коваленко и "Михаил и Даниил" Андрея Загданского.
Специальным гостем ОМКФ в этом году станет известный режиссер Наоми Кавасе, которая представит ретроспективу своих фильмов. В 1997 году Кавасе получила "Золотую камеру" Каннского кинофестиваля за фильм "Судзаку" (фильм будет показан в рамках ретроспективы), а в 2007 – гран-при за фильм "Траурный лес".
Во внеконкурсной программе "Фестиваль фестивалей" зрители увидят "Донбасс" Сергея Лозницы, "Молитву" Седрика Кана, "Три лица" Джафара Панахи, "Дочь моя" Лауры Биспури и другие фильмы.
В рамках специальных показов заявлены "Какофония Донбасса" Игоря Минаева, "Капитан" Роберта Швентке, "Человеческий поток" Ай Вейвея и "Новая жизнь Гогиты" Левана Когуашвили.
К 100-летию со дня рождения Ингмара Бергмана покажут его фильм "Персона" и документальный фильм о режиссере "Ингмар Бергман: Интермеццо" Гуннара Бергдала.
Напомним, организаторы ОМКФ также объявили участников национальных конкурсных программ.
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