Одесский кинофестиваль откроется исландско-украинским фильмом "Женщина на войне"

Фильм Бенедикта Эрлингссона участвовал в каннской "Неделе критики".

Одесский кинофестиваль откроется исландско-украинским фильмом "Женщина на войне"
Фото: semainedelacritique.com

9-й Одесский международный кинофестиваль объявил фильмы в конкурсных и внеконкурсных программах.

Как сообщили организаторы на пресс-конференции, фильмом открытия фестиваля в этом году станет "Женщина на войне" Бенедикта Эрлингссона, снятый в исландско-украинско-французской ко-продукции.

"Женщина на войне" принимала участие в параллельной программе Каннского кинофестиваля "Неделя критики", где была отмечена за музыкальное оформление. LB.ua подробно писал об этом фильме в своих фестивальных дневниках.

В основной конкурс ОМКФ отобрали 12 фильмов:

  • "Стикс", реж. Вольфганг Фишер (Австрия, Германия);
  • "Башня. Ясный день", реж. Ягода Шельц (Польша);
  • "Три с половиной", реж. Дарья Гайкалова (Индия, Украина);
  • "Жаль", реж. Бабис Макридис (Греция, Польша);
  • "Вулкан", реж. Роман Бондарчук (Украина, Германия);
  • "Хрусталь", реж. Дарья Жук (Беларусь, Германия, США, РоSSия);
  • "Поророка", реж. Константин Попеску (Румыния, Франция);
  • "Дорога грома", реж. Джим Каммингс (США);
  • "Девушка", реж. Лукас Донт (Бельгия);
  • "Парижское образование", реж. Жан-Поль Сивейрак (Франция);
  • "Перелетные птицы", реж. Сиро Герра, Кристина Гайого (Колумбия, Дания);
  • "Важиб", реж. Аннемари Жасир (Палестина, Франция, Германия, Колумбия, Норвегия, Катар, ОАЭ).

Международную программу будет судить жюри, в которое вошли индийский режиссер Ритеш Батра, режиссер Игорь Минаев, продюсер Ева Пущинська и режиссер Арно де Пальер.

Главный приз фестиваля, традиционно, будет присуждаться по результатам зрительского голосования.

В конкурсе европейских документальных фильмов участвуют 8 фильмов, в том числе два украинских – "Домашние игры" Алисы Коваленко и "Михаил и Даниил" Андрея Загданского.

Специальным гостем ОМКФ в этом году станет известный режиссер Наоми Кавасе, которая представит ретроспективу своих фильмов. В 1997 году Кавасе получила "Золотую камеру" Каннского кинофестиваля за фильм "Судзаку" (фильм будет показан в рамках ретроспективы), а в 2007 – гран-при за фильм "Траурный лес".

Во внеконкурсной программе "Фестиваль фестивалей" зрители увидят "Донбасс" Сергея Лозницы, "Молитву" Седрика Кана, "Три лица" Джафара Панахи, "Дочь моя" Лауры Биспури и другие фильмы.

В рамках специальных показов заявлены "Какофония Донбасса" Игоря Минаева, "Капитан" Роберта Швентке, "Человеческий поток" Ай Вейвея и "Новая жизнь Гогиты" Левана Когуашвили.

К 100-летию со дня рождения Ингмара Бергмана покажут его фильм "Персона" и документальный фильм о режиссере "Ингмар Бергман: Интермеццо" Гуннара Бергдала.

Напомним, организаторы ОМКФ также объявили участников национальных конкурсных программ.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Во Львове ночью горел велотрек СКАВо Львове ночью горел велотрек СКА
Солист "Грибов" устроил публичный скандал из-за ухода жены к саунд-продюсеруСолист "Грибов" устроил публичный скандал из-за ухода жены к саунд-продюсеру
Часть Одессы осталась без электричества из-за пожара на электростанцииЧасть Одессы осталась без электричества из-за пожара на электростанции
В Киеве завершились съемки американского сериала "Чернобыль"В Киеве завершились съемки американского сериала "Чернобыль"
В Украине избили американского певцаВ Украине избили американского певца
Блок рекламы


Похожие новости
Одесский суд отпустил из-под стражи двух киллеровОдесский суд отпустил из-под стражи двух киллеров
Кинофестиваль "Молодость" объявил состав жюри основного и национального конкурсовКинофестиваль "Молодость" объявил состав жюри основного и национального конкурсов
Одесский клуб отменил концерт Козловского вслед за Львовом и КиевомОдесский клуб отменил концерт Козловского вслед за Львовом и Киевом
"Золотая Дзига": Лучшим украинским фильмом года признали "Киборгов" Ахтема Сеитаблаева"Золотая Дзига": Лучшим украинским фильмом года признали "Киборгов" Ахтема Сеитаблаева
Сезон фонтанов в Киеве откроется 1 маяСезон фонтанов в Киеве откроется 1 мая
Каннский кинофестиваль откроется фильмом с Пенелопой Крус и Хавьером БардемомКаннский кинофестиваль откроется фильмом с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом
"Черная пантера" стала самым кассовым фильмом о супергероях в США"Черная пантера" стала самым кассовым фильмом о супергероях в США
Четверо юных сталкеров с холодным оружием «случайно» проникли в Одесский порт Четверо юных сталкеров с холодным оружием «случайно» проникли в Одесский порт
«Суперсемейку 2» признали самым ожидаемым семейным фильмом 2018«Суперсемейку 2» признали самым ожидаемым семейным фильмом 2018
Анимация Уэса Андерсона "Остров собак" откроет Берлинский кинофестивальАнимация Уэса Андерсона "Остров собак" откроет Берлинский кинофестиваль
Последние новости
Подгружаем последние новости