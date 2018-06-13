В национальном конкурсе ОМКФ-2018 – 5 полнометражных и 14 короткометражных фильмов

Кинофестиваль объявил программу.

В национальном конкурсе ОМКФ-2018 – 5 полнометражных и 14 короткометражных фильмов
Кадр з фільму "Дельта"
Фото: Надано продюсерами фільму

Одесский международный кинофестиваль, который в этом году пройдет в девятый раз, объявил программу.

Как сообщили организаторы на пресс-конференции, в этом году в национальном конкурсе примут участие 5 полнометражных и 14 короткометражных картин.

Судить их будет жюри, куда вошли актриса Катерина Молчанова, продюсер Марианн Слот, режиссер Леван Когуашвили и куратор берлинского ко-продакшн маркета Мартина Блайз.

Так, в полнометражном конкурсе участвуют:

  • "Дельта" Александра Течинского;
  • "Герой моего времени" Антонины Ноябревой;
  • "Терра" Никона Романченко;
  • "Гоголь док" Алисы Павловской;
  • "Когда падают деревья" Марыси Никитюк.

Участники короткометражного конкурса (список будет дополняться):

  • "8 часов", реж. Лена Шулика;
  • "Связь", реж. Жанна Озирна;
  • "Затаив дыхание", реж. Алексей Соболев;
  • "Крокодил", реж. Катерина Горностай;
  • "Mia Donna", реж. Павел Остриков;
  • "Штангист", реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук;
  • "Выходной", реж. Жанна Максименко-Довгич;
  • "В радости, и только в радости", реж. Марина Рощина;
  • "Магнитная буря", реж. Игорь Ганский;
  • "Про Марка Львовича Тюльпанова, который разговаривал с цветами", реж. Дана Кавелина;
  • "Качели", реж. Валерия Сочивец;
  • "Родительский день", реж. Мария Пономарева;
  • "Пять минут", реж. Яна Антонец.

Кроме того, украинские картины участвуют в международных конкурсных программах: "Вулкан" Романа Бондарчука – в основном конкурсе, "Домашние игры" Алисы Коваленко и "Михаил и Даниил" Андрея Загданского – в документальном.

9-й ОМКФ пройдет с 13 по 21 июля.


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