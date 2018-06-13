В национальном конкурсе ОМКФ-2018 – 5 полнометражных и 14 короткометражных фильмов
Кинофестиваль объявил программу.
Одесский международный кинофестиваль, который в этом году пройдет в девятый раз, объявил программу.
Как сообщили организаторы на пресс-конференции, в этом году в национальном конкурсе примут участие 5 полнометражных и 14 короткометражных картин.
Судить их будет жюри, куда вошли актриса Катерина Молчанова, продюсер Марианн Слот, режиссер Леван Когуашвили и куратор берлинского ко-продакшн маркета Мартина Блайз.
Так, в полнометражном конкурсе участвуют:
- "Дельта" Александра Течинского;
- "Герой моего времени" Антонины Ноябревой;
- "Терра" Никона Романченко;
- "Гоголь док" Алисы Павловской;
- "Когда падают деревья" Марыси Никитюк.
Участники короткометражного конкурса (список будет дополняться):
- "8 часов", реж. Лена Шулика;
- "Связь", реж. Жанна Озирна;
- "Затаив дыхание", реж. Алексей Соболев;
- "Крокодил", реж. Катерина Горностай;
- "Mia Donna", реж. Павел Остриков;
- "Штангист", реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук;
- "Выходной", реж. Жанна Максименко-Довгич;
- "В радости, и только в радости", реж. Марина Рощина;
- "Магнитная буря", реж. Игорь Ганский;
- "Про Марка Львовича Тюльпанова, который разговаривал с цветами", реж. Дана Кавелина;
- "Качели", реж. Валерия Сочивец;
- "Родительский день", реж. Мария Пономарева;
- "Пять минут", реж. Яна Антонец.
Кроме того, украинские картины участвуют в международных конкурсных программах: "Вулкан" Романа Бондарчука – в основном конкурсе, "Домашние игры" Алисы Коваленко и "Михаил и Даниил" Андрея Загданского – в документальном.
9-й ОМКФ пройдет с 13 по 21 июля.
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Общество
13.06.2018 12:48