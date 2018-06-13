В национальном конкурсе ОМКФ-2018 – 5 полнометражных и 14 короткометражных фильмов

Кинофестиваль объявил программу.

Одесский международный кинофестиваль, который в этом году пройдет в девятый раз, объявил программу.

Как сообщили организаторы на пресс-конференции, в этом году в национальном конкурсе примут участие 5 полнометражных и 14 короткометражных картин.

Судить их будет жюри, куда вошли актриса Катерина Молчанова, продюсер Марианн Слот, режиссер Леван Когуашвили и куратор берлинского ко-продакшн маркета Мартина Блайз.

Так, в полнометражном конкурсе участвуют:

"Дельта" Александра Течинского;

"Герой моего времени" Антонины Ноябревой;

"Терра" Никона Романченко;

"Гоголь док" Алисы Павловской;

"Когда падают деревья" Марыси Никитюк.

Участники короткометражного конкурса (список будет дополняться):

"8 часов", реж. Лена Шулика;

"Связь", реж. Жанна Озирна;

"Затаив дыхание", реж. Алексей Соболев;

"Крокодил", реж. Катерина Горностай;

"Mia Donna", реж. Павел Остриков;

"Штангист", реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук;

"Выходной", реж. Жанна Максименко-Довгич;

"В радости, и только в радости", реж. Марина Рощина;

"Магнитная буря", реж. Игорь Ганский;

"Про Марка Львовича Тюльпанова, который разговаривал с цветами", реж. Дана Кавелина;

"Качели", реж. Валерия Сочивец;

"Родительский день", реж. Мария Пономарева;

"Пять минут", реж. Яна Антонец.

Кроме того, украинские картины участвуют в международных конкурсных программах: "Вулкан" Романа Бондарчука – в основном конкурсе, "Домашние игры" Алисы Коваленко и "Михаил и Даниил" Андрея Загданского – в документальном.

9-й ОМКФ пройдет с 13 по 21 июля.