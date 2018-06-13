В Таиланде задержан украинец по подозрению в краже $600 тыс. из банкоматов
Задержанный действовал в составе преступной группировки.
Полиция Таиланда задержала гражданина Украины, подозреваемого в хищении $600 тыс. из банкоматов с помощью специального оборудования для кражи данных банковских карт.
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам правоохранителей, задержанный действовал в составе преступной группировки. В течение длительного времени преступники считывали информацию с банковских карт с помощью скиммеров.
Как полагают следователи, на украденные средства злоумышленники приобрели элитную недвижимость на таиландском острове Пхукет.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 50 поддельных банковских карт, а также аппаратуру для считывания данных из банкоматов.
Напомним, в марте в Испании задержали украинского хакера, ограбившего банки на $1 млрд.
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