В Таиланде задержан украинец по подозрению в краже $600 тыс. из банкоматов

Задержанный действовал в составе преступной группировки.

В Таиланде задержан украинец по подозрению в краже $600 тыс. из банкоматов
Архив
Фото: Макс Левин

Полиция Таиланда задержала гражданина Украины, подозреваемого в хищении $600 тыс. из банкоматов с помощью специального оборудования для кражи данных банковских карт.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам правоохранителей, задержанный действовал в составе преступной группировки. В течение длительного времени преступники считывали информацию с банковских карт с помощью скиммеров.

Как полагают следователи, на украденные средства злоумышленники приобрели элитную недвижимость на таиландском острове Пхукет.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 50 поддельных банковских карт, а также аппаратуру для считывания данных из банкоматов.

Напомним, в марте в Испании задержали украинского хакера, ограбившего банки на $1 млрд.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Во Львове ночью горел велотрек СКАВо Львове ночью горел велотрек СКА
Солист "Грибов" устроил публичный скандал из-за ухода жены к саунд-продюсеруСолист "Грибов" устроил публичный скандал из-за ухода жены к саунд-продюсеру
Часть Одессы осталась без электричества из-за пожара на электростанцииЧасть Одессы осталась без электричества из-за пожара на электростанции
В Киеве завершились съемки американского сериала "Чернобыль"В Киеве завершились съемки американского сериала "Чернобыль"
В Украине избили американского певцаВ Украине избили американского певца
Блок рекламы


Похожие новости
В полиции уточнили количество задержанных во время столкновений на рынке возле "Лесной"В полиции уточнили количество задержанных во время столкновений на рынке возле "Лесной"
Торговец с рынка у метро "Лесная" задержан за нападение на пенсионераТорговец с рынка у метро "Лесная" задержан за нападение на пенсионера
Украинец попал в польскую больницу после драки с полякамиУкраинец попал в польскую больницу после драки с поляками
Винтовка у задержанного киевлянина оказалась не боеспособной, - полицияВинтовка у задержанного киевлянина оказалась не боеспособной, - полиция
Во Львове адвокат задержан на $5 тысяч взятки прокуроруВо Львове адвокат задержан на $5 тысяч взятки прокурору
Трое участников стрельбы на киевской автостоянке задержаныТрое участников стрельбы на киевской автостоянке задержаны
Сбежавший из Житомирской колонии осужденный задержанСбежавший из Житомирской колонии осужденный задержан
На границе с Румынией задержана воровка с киевского вокзала, сбежавшая из судаНа границе с Румынией задержана воровка с киевского вокзала, сбежавшая из суда
В Винницкой области троих полицейских задержали по подозрению в сутенерствеВ Винницкой области троих полицейских задержали по подозрению в сутенерстве
В Таиланде более 20 мигрантов из Мьянмы сгорели в автобусеВ Таиланде более 20 мигрантов из Мьянмы сгорели в автобусе
Последние новости
Подгружаем последние новости