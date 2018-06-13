В Кривом Роге родители снимали порно с 4-летней дочерью

Решается вопрос о задержании выходцев из кавказской страны.

В Кривом Роге родители снимали порно с 4-летней дочерью
Фото: npu.gov.ua

Семейная пара - 29-летний мужчина и его 30-летняя жена - использовали свою 4-летнюю дочь для съемок порнографии.

"Злоумышленники вступали с ней в половые сношения, фиксируя это на видео", - сообщается на сайте Нацполиции.

Отмечается, что в среду в квартире в Кривом Роге, которую арендовала семья выходцев из кавказской страны, провели обыск и изъяли технику, которую они использовали для съемок.

Видео продавали в анонимном сегменте интернета за криптовалюту. Последний раз файлы загружали несколько дней назад.

Решается вопрос о задержании обоих злоумышленников. Полиция не сообщает, что мешает их задержать.

Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, наказывается тюрьмой на срок до 10 лет) УК Украины. При этом неясно, почему не возбудили дело и по статье за изнасилование.


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