В Кривом Роге родители снимали порно с 4-летней дочерью
Решается вопрос о задержании выходцев из кавказской страны.
Семейная пара - 29-летний мужчина и его 30-летняя жена - использовали свою 4-летнюю дочь для съемок порнографии.
"Злоумышленники вступали с ней в половые сношения, фиксируя это на видео", - сообщается на сайте Нацполиции.
Отмечается, что в среду в квартире в Кривом Роге, которую арендовала семья выходцев из кавказской страны, провели обыск и изъяли технику, которую они использовали для съемок.
Видео продавали в анонимном сегменте интернета за криптовалюту. Последний раз файлы загружали несколько дней назад.
Решается вопрос о задержании обоих злоумышленников. Полиция не сообщает, что мешает их задержать.
Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, наказывается тюрьмой на срок до 10 лет) УК Украины. При этом неясно, почему не возбудили дело и по статье за изнасилование.
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Общество
13.06.2018 12:29