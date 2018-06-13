В Париже захватили заложников (обновлено)

Злоумышленник задержан.

В Париже захватили заложников (обновлено)
Фото: twitter.com/PGrasset1

В 10-м округе Парижа неизвестный захватили в заложники двух человек.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на полицию

Начата спецоперация.

Злоумышленник утверждает, что у него есть бомба и пистолет. Он потребовал обеспечить ему связь с посольством Ирана.

Обновление. Полиция арестовала мужчину, который захватил заложников, сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коломб в твиттере.

По словам министра, люди, которые были захвачены в заложники находятся в безопасности. При этом Коломб не уточнил, сколько заложников захватил преступник и пострадали ли они.

По данным Le Parisien, мужчина захватил в заложники трех человек, среди которых беременная женщина.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Во Львове ночью горел велотрек СКАВо Львове ночью горел велотрек СКА
Солист "Грибов" устроил публичный скандал из-за ухода жены к саунд-продюсеруСолист "Грибов" устроил публичный скандал из-за ухода жены к саунд-продюсеру
Часть Одессы осталась без электричества из-за пожара на электростанцииЧасть Одессы осталась без электричества из-за пожара на электростанции
В Киеве завершились съемки американского сериала "Чернобыль"В Киеве завершились съемки американского сериала "Чернобыль"
В Украине избили американского певцаВ Украине избили американского певца
Блок рекламы


Похожие новости
В Париже захватили заложниковВ Париже захватили заложников
В Черкассах мать продала новорожденного ребенка за 140 тыс. гривен (обновлено)
Восемь человек пострадали от взрыва гранаты в ночном клубе в Сумах (обновлено)Восемь человек пострадали от взрыва гранаты в ночном клубе в Сумах (обновлено)
Мужчина застрелил двух полицейских и гражданского в бельгийском Льеже (обновлено)Мужчина застрелил двух полицейских и гражданского в бельгийском Льеже (обновлено)
В Париже мигрант из Мали забрался на четвертый этаж по балконам, чтобы спасти ребенкаВ Париже мигрант из Мали забрался на четвертый этаж по балконам, чтобы спасти ребенка
В Вишневом под Киевом горел склад с вторсырьем (обновлено)В Вишневом под Киевом горел склад с вторсырьем (обновлено)
Недалеко от Лондона в McDonalds захватили заложниковНедалеко от Лондона в McDonalds захватили заложников
В Тернополе произошло нападение на табор ромов (обновлено)В Тернополе произошло нападение на табор ромов (обновлено)
При стрельбе в техасской школе погибли 10 человек (обновлено)При стрельбе в техасской школе погибли 10 человек (обновлено)
В Черкассах 51 ребенок отравился неизвестным веществом на школьной линейке (обновлено)В Черкассах 51 ребенок отравился неизвестным веществом на школьной линейке (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости