В Париже захватили заложников (обновлено)

Злоумышленник задержан.

В 10-м округе Парижа неизвестный захватили в заложники двух человек.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на полицию

Начата спецоперация.

Злоумышленник утверждает, что у него есть бомба и пистолет. Он потребовал обеспечить ему связь с посольством Ирана.

Обновление. Полиция арестовала мужчину, который захватил заложников, сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коломб в твиттере .

По словам министра, люди, которые были захвачены в заложники находятся в безопасности. При этом Коломб не уточнил, сколько заложников захватил преступник и пострадали ли они.

По данным Le Parisien, мужчина захватил в заложники трех человек, среди которых беременная женщина.