В Париже захватили заложников (обновлено)
Злоумышленник задержан.
В 10-м округе Парижа неизвестный захватили в заложники двух человек.
Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на полицию
Начата спецоперация.
Злоумышленник утверждает, что у него есть бомба и пистолет. Он потребовал обеспечить ему связь с посольством Ирана.
Обновление. Полиция арестовала мужчину, который захватил заложников, сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коломб в твиттере.
По словам министра, люди, которые были захвачены в заложники находятся в безопасности. При этом Коломб не уточнил, сколько заложников захватил преступник и пострадали ли они.
По данным Le Parisien, мужчина захватил в заложники трех человек, среди которых беременная женщина.
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