В николаевском СИЗО рецидивист зашил себе рот нитками

Судебное заседание перенесли.

В Центральном районном суде г. Николаева во вторник, 12 июня, проходило предварительное судебное заседание по делу Юрия Богомяткова, который обвиняется в том, что нанес 15 ножевых ранений мастеру спорта по пауэрлифтингу Владиславу Гуртовенко.

Однако, когда подозреваемого конвой доставил в суд, выяснилось, что в СИЗО Богомятков зашил себе рот, сообщают Новости N.

Его адвокат отметила, что из-за состояния здоровья ее подзащитного заседание проводить нельзя. Помимо зашитого рта, Богомятков уже неделю как объявил голодовку.

На вопрос судьи к подозреваемому, сможет ли он участвовать в процессе, он лишь отрицательно помахал головой.

Прокурор, в свою очередь, заявил, что заседание нужно проводить, акцентируя на том, что рот Богомятков зашил себе умышленно, чтобы затянуть дело и указал, что 24 июня истекает срок его содержания под стражей.

Мнение прокурора поддержал также и потерпевший Владислав Гуртовенко.

В итоге, судья принял решение перенести судебное заседание.

Как сообщалось, организатор "титушек", которые убили журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия во время Майдана, Юрий Крысин отказывается выходить из камеры СИЗО.


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