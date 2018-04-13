Поиски пропавшего в Альпах немецкого миллиардера прекращены

После семи дней работы спасателей надежды на чудесное спасение больше нет.

Поиски пропавшего в Альпах немецкого миллиардера прекращены

Шансов найти главу германского розничного холдинга Tengelmann Карла-Эривана Хауба, пропавшего в Альпах на границе Швейцарии и Италии, не осталось.

Об этом говорится в заявлении, распространенном торговой группой в пятницу, 13 апреля, от лица членов семьи 58-летнего немецкого миллиардера, пишет DW.

После семи дней работы спасателей "в экстремальных климатических условиях в зоне ледникового покрова" надежды на чудесное спасение больше нет.

Хауб, один из богатейших людей в Германии, 7 апреля отправился кататься на горных лыжах в районе Малого Маттерхорна - горного пика в Пеннинских Альпах. Мобильник Хауба перестал посылать сигнал вечером того же дня. Семья миллиардера выразила готовность предоставить крупную финансовую сумму на его поиски. Теперь вознаграждение отозвано.

Карл-Эриван Хауб намеревался участвовать в соревнованиях для опытных лыжников "Ледовый патруль" (Patrouille des Glaciers), организуемых швейцарской армией. В группу Tengelmann, являющуюся одной из крупнейших семейных компаний в Германии, среди прочего, входит сеть строительных магазинов Obi, сайт интернет-торговли Plus.de и сети-дискаунтеры Kik и Netto.


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