Житель Чернигова умер после драки с полицейским

Инцидент расследует Служба безопасности Украины.

Житель Чернигова умер после драки с полицейским
Фото: www.obozrevatel.com

Служба безопасности Украины расследует смерть жителя Чернигова, который скончался после драки с сотрудником полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Сотрудник полиции возвращался домой после службы, будучи в гражданской одежде и без оружия. В продуктовом магазине, куда он зашел по дороге, его внимание привернула компания хулиганов, которые распивали спиртные напитки и разбили бутылку в торговом зале. Полицейский сделал замечание, на что те отреагировали с агрессией.

Они начали приставать, последовали за ним на улицу, где и произошла драка. Двое из нападавших вскоре сбежали, а третий упал на асфальт.

Полицейский вызвал "скорую помощь", но медики только констатировали смерть мужчины. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство.


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