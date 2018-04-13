В Киевской области задержали банду коллекторов-вымогателей

Подозреваемым может грозить до 12 лет лишения свободы.

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции в пятницу, 13 апреля, задержали в Киевской области банду коллекторов-вымогателей в составе пяти человек.

Пресс-служба прокуратуры Киевской области, которая участвовала в операции, сообщила, что они вымогали деньги у лиц, не имеющих долговых обязательств перед финансовыми учреждениями. Суммы, которые требовали коллекторы, составляли от 2 тысяч гривен до 120 тысяч. Вымогатели запугивали потерпевших уничтожением или повреждением имущества, а также угрожали применить насилие и даже убить человека, если им не заплатят.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранительные органы изъяли мобильные телефоны, черновые записи с "должниками", банковские карты, холодное и огнестрельное оружие.

Фото: kobl.gp.gov.ua
Фото: kobl.gp.gov.ua

Членам банды сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.189 (вымогательство) УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.


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