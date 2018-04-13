Полиция освободила 33 пленника "реабилитационных центров" в Одесской области

Наркозависимых лечили "милостью Божию".

Полиция освободила 33 пленника "реабилитационных центров" в Одесской области
Фото: od.npu.gov.ua

Сотрудники Национальной полиции обнаружила в Лиманском и Ананьевском районах два "реабилитационных центра" для наркозависимых, в которых пациентов удерживали силой.

Об этом говорится на сайте облуправления полиции.

"Якобы «врачебную практику» организовали местные жители в арендованных частных домах. Клиентов заманивали под предлогом оказания им врачебной помощи, на самом деле предлагали «духовное очищение и милость Божию». Каждого, кто отказывался от услуг, держали силой под наблюдением охраны, не давая возможности выйти за пределы здания. В Лиманском районе таких пленников было 15 в Ананьевском - 18. Сейчас все они уже дома", - сообщили полицейские.

Во время санкционированных обысков в помещениях центров правоохранители изъяли рабочую документацию, компьютерную технику и медицинские препараты. Сейчас проводится экспертиза на предмет их фальсификации и запрета пользования. Также были изъяты личные вещи и документы пациентов.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению и привлечению к ответственности организаторов и соучастников данного преступления.

Напомним, что украинские правоохранители достаточно часто закрывают подобные "клиники". Один из самых известных случаев - закрытие православного центра в Косачевке.


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