Полиция освободила 33 пленника "реабилитационных центров" в Одесской области
Наркозависимых лечили "милостью Божию".
Сотрудники Национальной полиции обнаружила в Лиманском и Ананьевском районах два "реабилитационных центра" для наркозависимых, в которых пациентов удерживали силой.
Об этом говорится на сайте облуправления полиции.
"Якобы «врачебную практику» организовали местные жители в арендованных частных домах. Клиентов заманивали под предлогом оказания им врачебной помощи, на самом деле предлагали «духовное очищение и милость Божию». Каждого, кто отказывался от услуг, держали силой под наблюдением охраны, не давая возможности выйти за пределы здания. В Лиманском районе таких пленников было 15 в Ананьевском - 18. Сейчас все они уже дома", - сообщили полицейские.
Во время санкционированных обысков в помещениях центров правоохранители изъяли рабочую документацию, компьютерную технику и медицинские препараты. Сейчас проводится экспертиза на предмет их фальсификации и запрета пользования. Также были изъяты личные вещи и документы пациентов.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению и привлечению к ответственности организаторов и соучастников данного преступления.
Напомним, что украинские правоохранители достаточно часто закрывают подобные "клиники". Один из самых известных случаев - закрытие православного центра в Косачевке.
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Общество
13.04.2018 14:22