"Вернись живым" и Жадан презентовали клип об ожидании защитников с войны
Слова написал Жадан, исполняет группа "Линия Маннергейма".
13 апреля в Днепре благотворительный фонд "Вернись живым", писатель Сергей Жадан и участники группы "Линия Маннергейма" презентовали клип на песню "Колыбельная". Об этом говорится в сообщении "Вернись живым".
Слова к "Колыбельной" написал Сергей Жадан, а исполнили музыканты группы "Линия Маннергейма" и Саша Кольцова ("Крихітка"). Она стала мелодией благотворительного приложении Wake App in Peace - будильника, который за каждую "проспанную" минуту собирает деньги на помощь армии.
Основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега отметил, что это беспрецедентный проект в украинской благотворительности. "О Wake App in Peace говорят за границей, он объединил совершенно разных людей, которые бы никогда не встретились, если бы не война", - рассказал он.
Сергей Жадан в свою очередь отметил, что этот проект - не о финансах, об общественной солидарности. "Мы можем ссориться, разъединяться, но линия фронта у нас одна и нам ее держать вместе", - отметил писатель.
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Общество
13.04.2018 09:08