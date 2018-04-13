"Вернись живым" и Жадан презентовали клип об ожидании защитников с войны

Слова написал Жадан, исполняет группа "Линия Маннергейма".

13 апреля в Днепре благотворительный фонд "Вернись живым", писатель Сергей Жадан и участники группы "Линия Маннергейма" презентовали клип на песню "Колыбельная". Об этом говорится в сообщении "Вернись живым".

Слова к "Колыбельной" написал Сергей Жадан, а исполнили музыканты группы "Линия Маннергейма" и Саша Кольцова ("Крихітка"). Она стала мелодией благотворительного приложении Wake App in Peace - будильника, который за каждую "проспанную" минуту собирает деньги на помощь армии.

Основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега отметил, что это беспрецедентный проект в украинской благотворительности. "О Wake App in Peace говорят за границей, он объединил совершенно разных людей, которые бы никогда не встретились, если бы не война", - рассказал он.

Сергей Жадан в свою очередь отметил, что этот проект - не о финансах, об общественной солидарности. "Мы можем ссориться, разъединяться, но линия фронта у нас одна и нам ее держать вместе", - отметил писатель.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Днепре задержали разыскиваемого в ЕС киллера, который готовился к убийствуВ Днепре задержали разыскиваемого в ЕС киллера, который готовился к убийству
Из торгового центра в Бердичеве эвакуировали 350 человек из-за задымленияИз торгового центра в Бердичеве эвакуировали 350 человек из-за задымления
В Британии снесут дом Скрипаля, а также паб и ресторан - СМИВ Британии снесут дом Скрипаля, а также паб и ресторан - СМИ
Осужденная пожизненно Любовь Кушинская вышла на свободуОсужденная пожизненно Любовь Кушинская вышла на свободу
В Николаеве заключенные отказались заходить в камеры после прогулки во дворе СИЗОВ Николаеве заключенные отказались заходить в камеры после прогулки во дворе СИЗО
Блок рекламы


Похожие новости
Перевод "Интерната" Жадана получил премию Лейпцигской книжной ярмаркиПеревод "Интерната" Жадана получил премию Лейпцигской книжной ярмарки
Скончался продюсер фильмов «Звездные войны» и «Голодные игры»Скончался продюсер фильмов «Звездные войны» и «Голодные игры»
Британский певец снял клип с видами Крещатика, Майдана и Софийского собора (ВИДЕО)Британский певец снял клип с видами Крещатика, Майдана и Софийского собора (ВИДЕО)
Фильм по роману Жадана выйдет в прокат 11 октября 2018 годаФильм по роману Жадана выйдет в прокат 11 октября 2018 года
Экранизация романа Жадана "Ворошиловград" будет называться "Дикое поле"Экранизация романа Жадана "Ворошиловград" будет называться "Дикое поле"
Курортный роман певицы Натальи Бучинской: премьера клипа на песню «Мій Ангел»Курортный роман певицы Натальи Бучинской: премьера клипа на песню «Мій Ангел»
Певица KiRA MAZUR презентовала экспериментальный клип (ВИДЕО)Певица KiRA MAZUR презентовала экспериментальный клип (ВИДЕО)
Lucasfilm объявил о создании четвертой трилогии киносаги "Звездные войны"Lucasfilm объявил о создании четвертой трилогии киносаги "Звездные войны"
"Клип классный, песня - ерунда, не цепляет", - фанаты Насти Каменских"Клип классный, песня - ерунда, не цепляет", - фанаты Насти Каменских
Настя Каменских показала свой первый сольный клип (ВИДЕО)Настя Каменских показала свой первый сольный клип (ВИДЕО)
Последние новости
Подгружаем последние новости