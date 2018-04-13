"Вернись живым" и Жадан презентовали клип об ожидании защитников с войны

Слова написал Жадан, исполняет группа "Линия Маннергейма".

13 апреля в Днепре благотворительный фонд "Вернись живым", писатель Сергей Жадан и участники группы "Линия Маннергейма" презентовали клип на песню "Колыбельная". Об этом говорится в сообщении "Вернись живым".

Слова к "Колыбельной" написал Сергей Жадан, а исполнили музыканты группы "Линия Маннергейма" и Саша Кольцова ("Крихітка"). Она стала мелодией благотворительного приложении Wake App in Peace - будильника, который за каждую "проспанную" минуту собирает деньги на помощь армии.

Основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега отметил, что это беспрецедентный проект в украинской благотворительности. "О Wake App in Peace говорят за границей, он объединил совершенно разных людей, которые бы никогда не встретились, если бы не война", - рассказал он.

Сергей Жадан в свою очередь отметил, что этот проект - не о финансах, об общественной солидарности. "Мы можем ссориться, разъединяться, но линия фронта у нас одна и нам ее держать вместе", - отметил писатель.