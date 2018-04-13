Спейси обвинили в еще одном сексуальном преступлении

Прокуратура Лос-Анджелеса рассматривает дело оскароносного актера Кевина Спейси, которого обвиняют в преступлении сексуального характера, якобы имевшем место в 1992 году.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что второй стороной предполагаемого инцидента был взрослый мужчина, личность которого не раскрывается.

В полиции заявили, что начали расследование по этому факту 11 декабря 2017 года и передали его результаты прокуратуре на прошлой неделе.

Кто и в чем именно обвиняет Спейси, правоохранители не сообщают. Пресс-секретарь актера от комментариев отказалась.

В Калифорнии действует 10-летний срок давности для привлечения к ответственности за преступления сексуального характера. Будет ли он применен в деле Спейси – неизвестно.

Голливудская звезда оказалась в эпицентре секс-скандала осенью 2017-го, когда актер Энтони Рэпп заявил, что в 1986 году, когда ему было 14, 26-летний Спейси домогался его. В целом более 30 мужчин утверждают, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны актера.

После обвинений Спейси лишился роли Фрэнка Андервуда в популярном телесериале «Карточный домик» и был вырезан из отснятых сцен фильма Ридли Скотта «Все деньги мира».