Спейси обвинили в еще одном сексуальном преступлении
Прокуратура Лос-Анджелеса рассматривает дело оскароносного актера Кевина Спейси, которого обвиняют в преступлении сексуального характера, якобы имевшем место в 1992 году.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что второй стороной предполагаемого инцидента был взрослый мужчина, личность которого не раскрывается.
В полиции заявили, что начали расследование по этому факту 11 декабря 2017 года и передали его результаты прокуратуре на прошлой неделе.
Кто и в чем именно обвиняет Спейси, правоохранители не сообщают. Пресс-секретарь актера от комментариев отказалась.
В Калифорнии действует 10-летний срок давности для привлечения к ответственности за преступления сексуального характера. Будет ли он применен в деле Спейси – неизвестно.
Голливудская звезда оказалась в эпицентре секс-скандала осенью 2017-го, когда актер Энтони Рэпп заявил, что в 1986 году, когда ему было 14, 26-летний Спейси домогался его. В целом более 30 мужчин утверждают, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны актера.
После обвинений Спейси лишился роли Фрэнка Андервуда в популярном телесериале «Карточный домик» и был вырезан из отснятых сцен фильма Ридли Скотта «Все деньги мира».
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12.04.2018 14:58