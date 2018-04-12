Это восьмой летальный случай с начала года.

На прошлой неделе во Львове от кори умер трехлетний ребенок.

Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.

"К сожалению, на 14-й неделе [2018 года] произошел еще один летальный случай от кори - умер ребенок 3-х лет во Львове, который не был привит. С начала года от осложнений кори умерло восемь человек: шестеро детей и двое взрослых", - сообщили в министерстве.

Всего на протяжении 14-ти недель 2018 года корью заболело 9861 человек - 3614 взрослых и 6247 детей.

Минздрав рекомендует сделать профилактическую прививку, если она не была сделана ранее.

Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения. Вирус кори обычно передается через прямой контакт, а также по воздуху, инфицирует слизистую оболочку, а затем распространяется по организму.

Первым признаком кори обычно является значительное повышение температуры, которое наступает примерно через 10-12 дней после воздействия вируса и продолжается от 4 до 7 дней. На этой начальной стадии могут появляться насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи. Примерно через 3 дня сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах. Она держится 5-6 дней и затем исчезает.

Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, связанных с этой болезнью. Чаще всего осложнения развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 20 лет. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит (инфекцию, приводящую к отеку головного мозга), тяжелую диарею и связанную с ней дегидратацию, ушные инфекции и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония.