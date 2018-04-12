Аргентинские полицейские списали пропажу 540 кг марихуаны на мышей
Восемь правоохранителей уволены и задержаны.
В Аргентине восьмерых полицейских уволили после того, как они объяснили пропажу 540 кг марихуаны со склада в Пиларе тем, что ее "съели мыши".
Об этом сообщает Би-би-си.
Судебные эксперты усомнились, что мыши едят наркотики, и даже если бы они их съели, то умерли на месте. Однако на складе мертвых мышей не нашли.
В настоящее время уволенные правоохранители задержаны. 4 мая состоится суд, который будет решать, пропали ли наркотики "специально или в результате небрежности".
Всего на складе в Пиларе хранится 6 тыс. кг марихуаны. Пропажа наркотиков обнаружилась только когда в городе сменился начальник полиции. О недосдаче сообщил Эмилио Порто, который сменил на посту Хавьера Спесиа.
По данным правоохранителей, Спесиа не подписал документы для инвентаризации наркотиков, когда покинул свой пост в апреле 2017 года. Он также находится под следствием за то, что не подал отчет о прибыли и убытках за последний год.
Напомним, в Индии полицейские обвинили крыс в уничтожении тысячи литров изъятого алкоголя.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
12.04.2018 13:08
12.04.2018 14:58