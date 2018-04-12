Аргентинские полицейские ?списали пропажу 540 кг марихуаны на мышей

Восемь правоохранителей уволены и задержаны.

В Аргентине восьмерых полицейских уволили после того, как они объяснили пропажу 540 кг марихуаны со склада в Пиларе тем, что ее "съели мыши".

Об этом сообщает Би-би-си.

Судебные эксперты усомнились, что мыши едят наркотики, и даже если бы они их съели, то умерли на месте. Однако на складе мертвых мышей не нашли.

В настоящее время уволенные правоохранители задержаны. 4 мая состоится суд, который будет решать, пропали ли наркотики "специально или в результате небрежности".

Всего на складе в Пиларе хранится 6 тыс. кг марихуаны. Пропажа наркотиков обнаружилась только когда в городе сменился начальник полиции. О недосдаче сообщил Эмилио Порто, который сменил на посту Хавьера Спесиа.

По данным правоохранителей, Спесиа не подписал документы для инвентаризации наркотиков, когда покинул свой пост в апреле 2017 года. Он также находится под следствием за то, что не подал отчет о прибыли и убытках за последний год.

Напомним, в Индии полицейские обвинили крыс в уничтожении тысячи литров изъятого алкоголя.