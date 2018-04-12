В винницкой школе подросток распылил слезоточивый газ

Из здания эвакуировали около 500 школьников и преподавателей.

В одной из школ Винницы ученик распылил газ раздражающего действия во время ссоры со сверстником.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Информация о том, что в школе №9, расположенной на улице Брацлавский, кто-то из учеников распылил газ раздражающего действия, поступила правоохранителям12 апреля около 13:30.

"Предварительно установлено, что между двумя учениками возник спор, в ходе которого один из подростков распылил газ раздражающего действия. Полицейские изъяли баллончик с газом. После выяснения всех обстоятельств будет дана правовая оценка инцидента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из учебного заведения эвакуировали около 500 школьников и преподавателей. По предварительной информации, один школьник госпитализирован, еще пятерым ученикам, которые жаловались на жжение в горле, медики оказали помощь.

На месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, во Львовской области два подростка подожгли школу.