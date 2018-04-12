В Альпах исчез немецкий миллиардер

Карл-Эриван Хауб был опытным лыжником и альпинистом.

В швейцарских Альпах во время катания на лыжах исчез немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб, передает ВВС.

Его местонахождение неизвестно с субботы, спасатели продолжают поиски.

Представитель холдинга Tengelmann, руководителем которого является Хауб, сообщила, что операцию проводят максимально эффективно, чтобы как можно быстрее найти пропавшего миллиардера.

Немецкая газета Handelsblatt опубликовала письмо брата миллиардера, в котором мужчина рассказал, что Карл-Эриван Хауб был опытным лыжником и альпинистом.

Он также надеется, что мужчину найдут, однако семья миллиардера "готова к плохим новостям".

58-летний Карл-ЭриваньХауб возглавил Tengelmann в 2000 году. Компания имеет сеть супермаркетов в Германии и Центральной Европе.