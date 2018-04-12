Amazon снимет сериал про Муаммара Каддафи

каддафи

Студия Amazon планирует снять сериал «Песчаная буря» (Sandstorm) по мотивам биографии бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, сообщает Deadline.

Отмечается, что Amazon хочет создать аналог сериала «Нарко» о жизни Пабло Эскобара, передает 112.ua.

Планируется, что за экранизацию возьмется режиссер триллера «Столкновение» Мохамед Диаб. Сериал, посвященный более чем 40-летнему правлению Каддафи, будет рассчитан не только на западного зрителя, но и на аудиторию на Ближнем Востоке.


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