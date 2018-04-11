Верховный Суд принял решение по поводу совместного имущества супругов

Отсутствие по месту своей регистрации свыше года не свидетельствуют об отказе от права собственности.

Имущество, приобретенное супругами за время брака, является совместным. Такую судебную практику подтвердил Верховный Суд решением от 28 февраля этого года.

Верховный Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска бывшего мужа о признании ответчицы такой, что утратила право пользования жилым помещением.

Те обстоятельства, что ответчица отсутствовала в квартире по месту своей регистрации свыше 1 года, не свидетельствуют о ее отказе от права собственности на недвижимое имущество и не является основанием для прекращения права собственности на него.

А сам факт не предъявления ответчицей иска о разделе имущества супругов не является основанием для прекращения права собственности на общую совместную собственность.

Напомним, в расположении Верховного Суда находится почти 105 тыс. дел.