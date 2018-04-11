В Великобритании вручат "Золотого Букера" автору лучшей книги за последние полвека

Присуждение почетной премии приурочат к 50-летию Букеровской премии.

В Великобритании готовятся отметить 50-летие самой престижной награды в англоязычной литературе - Букеровской премии.

Как сообщает The Guardian, в этом году вручат "Золотую Букеровскую премию", на которую претендуют все лауреаты "Букера" за всю его историю.

Пять судей отберут по одной книге из каждого десятилетия и сформирует "Золотую пятерку", лучшую книгу из которой выберут по результатам публичного голосования.

Шорт-лист почетной премии объявят 26 мая, а победителя назовут 8 июля во время Букеровского фестиваля в Лондоне. В июле же объявят лонг-лист обычной премии.

Издание прогнозирует, что "Золотого Букера" получит Салман Рушди, у которого уже есть две почетные премии, врученные в 1993 и 2008 годах.

В жюри состоят писатель и редактор раздела литературы Observer Роберт Маккрам (судит книги периода 1969-1979), поэт Лемн Сиссей (судит победителей 80-х), писательница Камила Шэмси (в ее распоряжении - 90-е), писатель Саймон Майо (2000е) и поэтесса Холли Макниш (2010-е).

Отметим, что в последние годы Букеровская премия открыта для всех англоязычных авторов, не только для тех, то живет в Великобритании. Это изменение правил сейчас широко дискутируется в медиа и литературной среде, поскольку многие выступают за его отмену во избежание "гомогенизации" литературного приза в пользу американских авторов.

Список победителей Букеровской премии: