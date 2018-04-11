В Великобритании вручат "Золотого Букера" автору лучшей книги за последние полвека

Присуждение почетной премии приурочат к 50-летию Букеровской премии.

В Великобритании вручат "Золотого Букера" автору лучшей книги за последние полвека
Фото: goodereader.com

В Великобритании готовятся отметить 50-летие самой престижной награды в англоязычной литературе - Букеровской премии.

Как сообщает The Guardian, в этом году вручат "Золотую Букеровскую премию", на которую претендуют все лауреаты "Букера" за всю его историю.

Пять судей отберут по одной книге из каждого десятилетия и сформирует "Золотую пятерку", лучшую книгу из которой выберут по результатам публичного голосования.

Шорт-лист почетной премии объявят 26 мая, а победителя назовут 8 июля во время Букеровского фестиваля в Лондоне. В июле же объявят лонг-лист обычной премии.

Издание прогнозирует, что "Золотого Букера" получит Салман Рушди, у которого уже есть две почетные премии, врученные в 1993 и 2008 годах.

В жюри состоят писатель и редактор раздела литературы Observer Роберт Маккрам (судит книги периода 1969-1979), поэт Лемн Сиссей (судит победителей 80-х), писательница Камила Шэмси (в ее распоряжении - 90-е), писатель Саймон Майо (2000е) и поэтесса Холли Макниш (2010-е).

Отметим, что в последние годы Букеровская премия открыта для всех англоязычных авторов, не только для тех, то живет в Великобритании. Это изменение правил сейчас широко дискутируется в медиа и литературной среде, поскольку многие выступают за его отмену во избежание "гомогенизации" литературного приза в пользу американских авторов.

Список победителей Букеровской премии:

  • 1969: Перси Ховард Ньюби, "За это придётся ответить"
  • 1970: Бернис Рубенс, "Избранный член"
  • 1971: В. С. Найпол, "В подвешенном состоянии"
  • 1972: Джон Бёрджер, "G."
  • 1973: Дж. Г. Фаррел, "Осада Кришнапура"
  • 1974: Надин Гордимер, "Хранитель"; Стэнли Миддлтон, "Праздник"
  • 1975: Рут Правер Джабвала, "Жара и пыль"
  • 1976: Дэвид Стори, "Сэвилл"
  • 1977: Пол Скотт, "Остаться до конца"
  • 1978: Айрис Мёрдок, "Море, море"
  • 1979: Пенелопа Фицджеральд, "На воде"
  • 1980: Уильям Голдинг, "Ритуалы плавания"
  • 1981: Салман Рушди, "Дети полуночи"
  • 1982: Томас Кенилли, "Ковчег Шиндлера"
  • 1983: Дж. М. Кутзее, "Жизнь и время Михаэла К."
  • 1984: Анита Брукнер, "Отель „У озера“"
  • 1985: Кери Хьюм, "Люди-скелеты"
  • 1986: Кингсли Эмис, "Старые черти"
  • 1987: Пенелопа Лайвли, "Лунный тигр"
  • 1988: Питер Кэри, "Оскар и Люсинда"
  • 1989: Кадзуо Исигуро, "Остаток дня"
  • 1990: Антония Байетт, "Обладать"
  • 1991: Бен Окри, "Голодная дорога"
  • 1992: Майкл Ондатже, "Английский пациент", Барри Ансуорт, "Священный голод"
  • 1993: Родди Дойл, "Пэдди Кларк ха-ха-ха"
  • 1994: Джеймс Келман, "До чего ж оно всё запоздало"
  • 1995: Пэт Баркер, "Дорога призраков"
  • 1996: Грэм Свифт, "Последние распоряжения"
  • 1997: Арундати Рой, "Бог мелочей"
  • 1998: Иэн Макьюэн, "Амстердам"
  • 1999: Дж. М. Кутзее, "Бесчестье"
  • 2000: Маргарет Этвуд, "Слепой убийца"
  • 2001: Питер Кэри, "Истинная история шайки Келли"
  • 2002: Янн Мартел, "Жизнь Пи"
  • 2003: Ди Би Си Пьер, "Вернон Господи Литтл"
  • 2004: Алан Холлингхёрст, "Линия красоты"
  • 2005: Джон Бэнвилл, "Море"
  • 2006: Киран Десаи, "Наследство разорённых"
  • 2007: Энн Энрайт, "Все в сборе"
  • 2008: Аравинд Адига, "Белый тигр"
  • 2009: Хилари Мэнтел, "Волчий зал"
  • 2010: Говард Джейкобсон, "Вопрос Финклера"
  • 2011: Джулиан Барнс, "Предчувствие конца"
  • 2012: Хилари Мэнтел, "Внесите тела"
  • 2013: Элеонора Каттон, "Светила"
  • 2014: Ричард Флэнаган, "Узкая дорога на дальний север"
  • 2015: Марлон Джеймс, "Краткая история семи убийств"
  • 2016: Пол Битти, "Распродажа"
  • 2017: Джордж Сондерс, "Линкольн в бардо"


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Днепре задержали разыскиваемого в ЕС киллера, который готовился к убийствуВ Днепре задержали разыскиваемого в ЕС киллера, который готовился к убийству
Из-за наводнения на Дунае у Измаила всплыли две полутонные плавучие миныИз-за наводнения на Дунае у Измаила всплыли две полутонные плавучие мины
Из торгового центра в Бердичеве эвакуировали 350 человек из-за задымленияИз торгового центра в Бердичеве эвакуировали 350 человек из-за задымления
В Николаеве заключенные отказались заходить в камеры после прогулки во дворе СИЗОВ Николаеве заключенные отказались заходить в камеры после прогулки во дворе СИЗО
Осужденная пожизненно Любовь Кушинская вышла на свободуОсужденная пожизненно Любовь Кушинская вышла на свободу
Блок рекламы


Похожие новости
Самые ожидаемые книги 2018 годаСамые ожидаемые книги 2018 года
В Великобритании выпустили марки в честь "Игры престолов" В Великобритании выпустили марки в честь "Игры престолов"
В Великобритании ожидают появления шторма «Элеонор», под угрозой жизни 18 тысяч водителейВ Великобритании ожидают появления шторма «Элеонор», под угрозой жизни 18 тысяч водителей
Снегопад привел к масштабным перебоям с подачей электроэнергии в ВеликобританииСнегопад привел к масштабным перебоям с подачей электроэнергии в Великобритании
В Великобритании акулу, врезавшуюся в крышу дома, могут признать памятником историиВ Великобритании акулу, врезавшуюся в крышу дома, могут признать памятником истории
В Великобритании решили открыть ресторан в туалетеВ Великобритании решили открыть ресторан в туалете
Автор книги "Аэропорт" обвиняет создателей фильма "Киборги" в плагиатеАвтор книги "Аэропорт" обвиняет создателей фильма "Киборги" в плагиате
В Великобритании хирург оставлял свои «автографы на органах пациентовВ Великобритании хирург оставлял свои «автографы на органах пациентов
В Великобритании подсудимую, облившую кипятком любовницу мужа, приговорили к 5 годам тюрьмыВ Великобритании подсудимую, облившую кипятком любовницу мужа, приговорили к 5 годам тюрьмы
В Великобритании возросло насилие в тюрьмахВ Великобритании возросло насилие в тюрьмах
Последние новости
Подгружаем последние новости