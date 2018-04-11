В Великобритании вручат "Золотого Букера" автору лучшей книги за последние полвека
Присуждение почетной премии приурочат к 50-летию Букеровской премии.
В Великобритании готовятся отметить 50-летие самой престижной награды в англоязычной литературе - Букеровской премии.
Как сообщает The Guardian, в этом году вручат "Золотую Букеровскую премию", на которую претендуют все лауреаты "Букера" за всю его историю.
Пять судей отберут по одной книге из каждого десятилетия и сформирует "Золотую пятерку", лучшую книгу из которой выберут по результатам публичного голосования.
Шорт-лист почетной премии объявят 26 мая, а победителя назовут 8 июля во время Букеровского фестиваля в Лондоне. В июле же объявят лонг-лист обычной премии.
Издание прогнозирует, что "Золотого Букера" получит Салман Рушди, у которого уже есть две почетные премии, врученные в 1993 и 2008 годах.
В жюри состоят писатель и редактор раздела литературы Observer Роберт Маккрам (судит книги периода 1969-1979), поэт Лемн Сиссей (судит победителей 80-х), писательница Камила Шэмси (в ее распоряжении - 90-е), писатель Саймон Майо (2000е) и поэтесса Холли Макниш (2010-е).
Отметим, что в последние годы Букеровская премия открыта для всех англоязычных авторов, не только для тех, то живет в Великобритании. Это изменение правил сейчас широко дискутируется в медиа и литературной среде, поскольку многие выступают за его отмену во избежание "гомогенизации" литературного приза в пользу американских авторов.
Список победителей Букеровской премии:
- 1969: Перси Ховард Ньюби, "За это придётся ответить"
- 1970: Бернис Рубенс, "Избранный член"
- 1971: В. С. Найпол, "В подвешенном состоянии"
- 1972: Джон Бёрджер, "G."
- 1973: Дж. Г. Фаррел, "Осада Кришнапура"
- 1974: Надин Гордимер, "Хранитель"; Стэнли Миддлтон, "Праздник"
- 1975: Рут Правер Джабвала, "Жара и пыль"
- 1976: Дэвид Стори, "Сэвилл"
- 1977: Пол Скотт, "Остаться до конца"
- 1978: Айрис Мёрдок, "Море, море"
- 1979: Пенелопа Фицджеральд, "На воде"
- 1980: Уильям Голдинг, "Ритуалы плавания"
- 1981: Салман Рушди, "Дети полуночи"
- 1982: Томас Кенилли, "Ковчег Шиндлера"
- 1983: Дж. М. Кутзее, "Жизнь и время Михаэла К."
- 1984: Анита Брукнер, "Отель „У озера“"
- 1985: Кери Хьюм, "Люди-скелеты"
- 1986: Кингсли Эмис, "Старые черти"
- 1987: Пенелопа Лайвли, "Лунный тигр"
- 1988: Питер Кэри, "Оскар и Люсинда"
- 1989: Кадзуо Исигуро, "Остаток дня"
- 1990: Антония Байетт, "Обладать"
- 1991: Бен Окри, "Голодная дорога"
- 1992: Майкл Ондатже, "Английский пациент", Барри Ансуорт, "Священный голод"
- 1993: Родди Дойл, "Пэдди Кларк ха-ха-ха"
- 1994: Джеймс Келман, "До чего ж оно всё запоздало"
- 1995: Пэт Баркер, "Дорога призраков"
- 1996: Грэм Свифт, "Последние распоряжения"
- 1997: Арундати Рой, "Бог мелочей"
- 1998: Иэн Макьюэн, "Амстердам"
- 1999: Дж. М. Кутзее, "Бесчестье"
- 2000: Маргарет Этвуд, "Слепой убийца"
- 2001: Питер Кэри, "Истинная история шайки Келли"
- 2002: Янн Мартел, "Жизнь Пи"
- 2003: Ди Би Си Пьер, "Вернон Господи Литтл"
- 2004: Алан Холлингхёрст, "Линия красоты"
- 2005: Джон Бэнвилл, "Море"
- 2006: Киран Десаи, "Наследство разорённых"
- 2007: Энн Энрайт, "Все в сборе"
- 2008: Аравинд Адига, "Белый тигр"
- 2009: Хилари Мэнтел, "Волчий зал"
- 2010: Говард Джейкобсон, "Вопрос Финклера"
- 2011: Джулиан Барнс, "Предчувствие конца"
- 2012: Хилари Мэнтел, "Внесите тела"
- 2013: Элеонора Каттон, "Светила"
- 2014: Ричард Флэнаган, "Узкая дорога на дальний север"
- 2015: Марлон Джеймс, "Краткая история семи убийств"
- 2016: Пол Битти, "Распродажа"
- 2017: Джордж Сондерс, "Линкольн в бардо"
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