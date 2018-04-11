Украинские фильмы представят на фестивале документального кино Visions du reel

Полнометражная картина Вадима Илькова "Папа - мамин брат" принимает участие в основном конкурсе.

Украинские фильмы представят на фестивале документального кино Visions du reel
Фото: visionsdureel.ch

Украинское документальное кино будет представлено на одном из самых престижных кинофестивалей Visions du reel, который проходит в швейцарском Нионе.

Об этом сообщается на сайте кинофестиваля Docudays UA, который презентует на фестивале каталог украинского документального кино.

Фильм украинского режиссера Вадима Илькова "Папа - мамин брат" участвует в основном международном конкурсе фестиваля и поборется за основную награду. Кроме того, короткометражный фильм Семена Мозгового "История зимнего сада" представят на кинорынке, а работа Александры Чуприны "Жемчужина абсурда" примет участие в воркшопе по интерактивной документалистике.

Презентация каталога украинской документалистики состоится 18 апреля, сам фестиваль проходит с 13 по 21 апреля.

Напомним, фильм украинского режиссера Алексея Радинского "Киевский фильм. Первый эпизод" участвует в конкурсе кинофестиваля в Оберхаузене, который пройдет в мае.


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