На стройке в центре Винницы произошел обвал
Два человека госпитализированы.
В Виннице на стройке произошел обвал, в результате чего под обломками стройматериалов оказалось трое людей.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"10 апреля в 15:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Соборной в Виннице на одной из строек произошел обвал стены, в результате чего под обломками стройматериалов оказалось трое людей. К месту происшествия сразу были направлены дежурные караулы двух Государственных пожарно-спасательных частей областного центра", - говорится в сообщении.
На месте происшествия бойцы ГосЧС с помощью спецоборудования вытащили пострадавших из-под завалов. Двоих мужчин госпитализировали.
К аварийно-спасательным работам от ГосЧС привлекались девять человек личного состава и две единицы спецтехники.
Напомним, в Киеве трое строителей-монтажников сорвались с 70-метровой высоты.
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10.04.2018 19:49