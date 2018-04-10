На стройке в центре Винницы произошел обвал

Два человека госпитализированы.

Фото: vn.dsns.gov.ua Фото: vn.dsns.gov.ua Фото: vn.dsns.gov.ua Фото: vn.dsns.gov.ua Фото: vn.dsns.gov.ua

В Виннице на стройке произошел обвал, в результате чего под обломками стройматериалов оказалось трое людей.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"10 апреля в 15:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Соборной в Виннице на одной из строек произошел обвал стены, в результате чего под обломками стройматериалов оказалось трое людей. К месту происшествия сразу были направлены дежурные караулы двух Государственных пожарно-спасательных частей областного центра", - говорится в сообщении.

На месте происшествия бойцы ГосЧС с помощью спецоборудования вытащили пострадавших из-под завалов. Двоих мужчин госпитализировали.

К аварийно-спасательным работам от ГосЧС привлекались девять человек личного состава и две единицы спецтехники.