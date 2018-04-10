В центре Харькова произошла перестрелка, есть раненые
По предварительной информации, ранены два человека.
Около 16:00 10 апреля в центре Харькова, на перекрестке улиц Пушкинской и Чайковского, произошла перестрелка.
Об этом сообщает местное издание "Дозор".
Очевидцы рассказали о группе из 20-30 молодых парней в спортивных костюмах с оружием и кастетами, которые забежали в один из офисов на улице Чайковского.
Свидетели рассказали, что слышали хлопки и крики, после которых они скрылись в направлении станции метро "Архитектора Бекетова".
По предварительной информации, ранены два человека. Они госпитализированы.
На месте работает полиция.
Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который из пистолета стрелял по окнам.
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