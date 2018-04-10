В центре Харькова произошла перестрелка, есть раненые

По предварительной информации, ранены два человека.

Около 16:00 10 апреля в центре Харькова, на перекрестке улиц Пушкинской и Чайковского, произошла перестрелка.

Об этом сообщает местное издание "Дозор".

Очевидцы рассказали о группе из 20-30 молодых парней в спортивных костюмах с оружием и кастетами, которые забежали в один из офисов на улице Чайковского.

Свидетели рассказали, что слышали хлопки и крики, после которых они скрылись в направлении станции метро "Архитектора Бекетова".

По предварительной информации, ранены два человека. Они госпитализированы.

На месте работает полиция.

Фото: dozor.kharkov.ua