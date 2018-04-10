Disney опубликовал полный трейлер фильма про Хана Соло

В украинский прокат "Соло. Звездные войны. История" выйдет 24 мая.

Дистрибьюторы фильма про Хана Соло выложили его украинский трейлер.

По сюжету, "Соло. Звездные войны. История" рассказывает о том, как Хан Соло встал на сторону повстанцев в борьбе против Империи.

Режиссером фильма выступает Рон Ховард - он на позднем этапе заменил Фила Лорда и Криса Миллера и доснял картину. Главную роль - молодого Хана Соло - играет Олден Эренрайк, Ландо Калриссиана - Дональд Гловер. Кроме того, в фильме снялись Вуди Харрельсон, Пол Беттани и другие.

В украинский прокат "Соло" выйдет 24 мая. Мировая премьера состоится на Каннском кинофестивале 15 мая.

Это уже второй фильм из вселенной "Звездных войн", который не является частью саги о Люке Скайуокере. Согласно планам Disney, фильмы вселенной выходят каждый год - в прошлом году вышел 8-й эпизод "Последние джедаи" Райана Джонсона, в этом году - отдельная история о Хане Соло. 9-й эпизод "Звездных войн" должен выйти в следующем году.