В Киеве похитили мемориальную доску Ивану Миколайчуку

Кража произошла еще две недели назад, но ее не предавали огласке.

В Киеве похитили мемориальную доску актеру, режиссеру и сценаристу Ивану Миколайчуку с дома на одноименной улице (бывшая Серафимовича), где он проживал.

Фото: facebook.com/sergiy.trymbach

Фото: facebook.com/sergiy.trymbach

Газета "Украина молодая" со ссылкой на бывшего главу Национального союза кинематографистов Украины Сергей Тримбача пишет, что кража произошла еще две недели назад. Тогда же сообщили в полицию, но огласке инцидент не предавали, чтобы не узнала вдова Миколайчука Мария Евгеньевна. Она не выходила из дому, потому что имела проблемы со здоровьем.

Пока что поиски полиции не принесли результатов.

Мемориальная доска Миколайчука была изготовлена скульптором Анатолием Фуженко.