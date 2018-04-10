Осужденная пожизненно Любовь Кушинская вышла на свободу

Она стала первой женщиной, которая была помилована после пожизненного приговора.

Осужденная пожизненно Любовь Кушинская вышла на свободу
Фото: facebook.com/khadptspress

10 апреля 2018 года из Качановской исправительной колонии №54 освободилась Любовь Кушинская, которая отбывала пожизненный срок за двойное убийство. В марте ее помиловал президент Петр Порошенко.

Об этом говорится в фейсбуке Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Она стала первой женщиной в Украине, которая была помилована после пожизненного приговора.

Кашинская была осуждена за убийство двух мужчин и отбыла 27 лет и 9 месяцев тюремного заключения (с учетом "закона Савченко", по которому один день ареста равнялся двум дням основного заключения, фактически же срок заключения составил около 20 лет).

Раньше она была предпринимателем и руководила собственной фирмой. В 1997 году правоохранители обвинили ее в убийстве известного врача-уролога Циновского и его зятя. Убийство женщина якобы совершила со своим сожителем возле села Борщовичи (Пустомытивский район) "с целью овладения квартирой на улице Котляревского".

Депутат Александр Грановский, обращение которого и стало причиной президентского указа о помиловании, утверждает, что Кушинская не была виновна и села в тюрьму из-за того, что когда-то женщину попросту подставили.


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