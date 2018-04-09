Во Львовской области обвалился мост через Западный Буг, пострадали 4 человека
Всех пострадавших спасли.
Четыре человека упали в реку в Червонограде Львовской области из-за обвала моста через реку Западный Буг 8 апреля.
Об этом сообщают Українські Новини.
По словам представителя управления полиции в Червонограде, всех пострадавших спасли.
После этого движение по мосту было перекрыто.
На месте события дежурят полицейские и работают представители коммунальных служб города.
Мост ведет на кладбище, пострадавшие шли по нему посетить могилы близких.
Ранее сообщалось, что утром 9 апреля в селе Задворье Буского района Львовской области сошли с рельсов несколько грузовых вагонов. Пассажирам, добиравшимся на электричке, пришлось пересаживаться.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
09.04.2018 23:38