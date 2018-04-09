Во Львовской области обвалился мост через Западный Буг, пострадали 4 человека

Всех пострадавших спасли.

Четыре человека упали в реку в Червонограде Львовской области из-за обвала моста через реку Западный Буг 8 апреля.

Об этом сообщают Українські Новини.

По словам представителя управления полиции в Червонограде, всех пострадавших спасли.

После этого движение по мосту было перекрыто.

Фото: Ехо Червонограда

На месте события дежурят полицейские и работают представители коммунальных служб города.

Мост ведет на кладбище, пострадавшие шли по нему посетить могилы близких.

Ранее сообщалось, что утром 9 апреля в селе Задворье Буского района Львовской области сошли с рельсов несколько грузовых вагонов. Пассажирам, добиравшимся на электричке, пришлось пересаживаться.


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