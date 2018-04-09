Мусульманский центр в Чернигове разрисовали православными крестами

Имам считает целью вандалов посеять межрелигиозную рознь.

Культурный центр мусульманской молодежи в Чернигове разрисовали православными крестами, пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на местного имама Абдуллу Коломийца.

Кроме крестов, нарисованных черной краской на дверях и стенах молитвенного помещения, неизвестные оставили у дверей кирпич, к которому скотчем прикрепили изображение Девы Марии и Иисуса.

Коломиец рассказал, что место происшествия осмотрели полицейские и сотрудники управления Службы безопасности Украины в Черниговской области.

Сам он считает произошедшее актом вандализма с целью посеять межрелигиозную рознь. "Кто-то пытается стравить людей разных вероисповеданий... Мы хотели бы, чтобы соответствующие органы расследовали это, чтобы выполняли свою работу и подобное не повторялось впредь", - сказал имам.

Помещение арендует Ассоциация мусульман Украины, которую создали крымские верующие, которые переехали на материковую часть Украины, вместе с мусульманами из других регионов. Возглавляет АМУ Сулейман Хайруллаев.