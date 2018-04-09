В Киеве задержали мужчину, который из пистолета стрелял по окнам

Пострадали по меньшей мере две квартиры.

В Киеве полиция задержала мужчину, который стрелял по окнам домов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

7 апреля в полицию обратилась жительница Соломенского района, она рассказала, что окно ее квартиры по улице Митрополита Липковского повреждено пулей. Через несколько минут аналогичное сообщение поступило от жительницы соседнего дома.

Правоохранители осмотрели оба помещения. В окнах квартир обнаружили отверстия, а в помещениях изъяли две пули. Было установлено, что выстрел был совершен из окна квартиры, которая расположена напротив домов потерпевших.

Личность стрелявшего установили. Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время обыска квартиры подозреваемого изъяли пистолет, патроны к нему и стреляную гильзу.

напомним, в октябре 2017 года в центре Харькова парень открыл стрельбу с балкона и выложил видео своих действий в Instagram.


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