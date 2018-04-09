Во Львове мужчина скончался после конфликта с охраной ресторана
Тело направлено на экспертизу для установления причины смерти.
Ночью 9 апреля после конфликта, который произошел в помещении львовского ресторана "Старгород", скончался 31-летний житель города Червонограда.
Об этом пишет местное издание Zaxid.net со ссылкой на пресс-секретаря львовского облуправления Национальной полиции Светлану Добровольскую.
Причины смерти пока не установлены, но информация о конфликте мужчины и охранников подтверждается.
"Около трех часов ночи на 102 поступило сообщение о смерти мужчины на ул.Римлянина. Следственно-оперативная группа, которая выезжала на место происшествия установила, что погибшим является 31-летний житель Червонограда. Пока не можем говорить, что он умер в результате избиения охранниками ресторана - тело направлено на экспертизу и только после ее проведения будет известна причина смерти", - сообщила она.
На сайте полиции сообщается, что предварительная квалификация происшествия - ч.2 ст.121 Уголовного кодекса, то есть умышленное легкое телесное повреждение.
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