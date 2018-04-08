В Беларуси умер отец Героя Украины Михаила Жизневского

Родители погибшего на Грушевского в 2014-м белоруса собирались на лечение в один из украинских санаториев.

В белорусском Гомеле 8 апреля умер отец Героя Украины и Беларуси, одного из первых погибших во время Революции Достоинства в Украине Михаила Жизневского.

Об этом сообщила жена Михаила Петровича - Нина Жизневская, передает Радио Свобода.

По ее словам, мужчина жаловался на сердечную боль и кровяное давление. В этом году супруги должны были уехать на лечение в один из украинских санаториев, места в которых предоставляли по распоряжению Президента Украины.

Кабинет Министров Украины назначил пожизненную стипендию родителям Михаила Жизневского. Стипендию получал и Михаил Петрович.

Сообщается, что до недавнего времени Жизневский-старший, будучи на пенсии, работал слесарем в городском физкультурно-оздоровительном комбинате. Всегда считал, что его сын Михаил погиб за свободу не только Украины, но и Беларуси.

Прощание с Михаилом Жизневский-старшим состоится в Гомеле.