Женщина погибла в результате взрыва электроприбора, в котором была спрятана взрывчатка

Инцидент произошел в Днепропетровской области.

Вчера, 7 апреля, в частном доме в Днепропетровской области произошел взрыв самодельного взрывного устройства, замаскированного под бытовой электроприбор. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Днепропетровской области произошло жестокое убийство женщины. Утром в дежурную часть отдела полиции от диспетчера службы ГосЧС поступило сообщение, что в частном доме произошел взрыв газа и обнаружен труп женщины-владелицы 1972 г.р., с множественными осколочными ранениями лица и рук" , - говорится в сообщении.

Фото: Vyacheslav.AbroskinFacebook
Фото: Vyacheslav.AbroskinFacebook
Фото: Vyacheslav.AbroskinFacebook

В руках женщины сработало самодельное взрывное устройство, замаскированное под бытовой электроприбор.

"В середине него находился, вероятно, корпус гранаты с электродетонатором, который, в свою очередь, был подключен к проводам питания прибора", - написал Аброськин.

Во время проведения необходимых мероприятий было установлено, что в начале марта во дворе своего дома женщина вместе с мужем нашли пакет с электрическим бытовым прибором и еще некоторыми вещами. Они осмотрели пакет и решили оставить его себе.

"Скорее всего, сегодня утром женщина решила использовать этот бытовой электроприбор, присоединила его к электросети и в это время раздался взрыв", - отметил заместитель председателя Нацполиции.

Полиция проводит мероприятия, направленные на установление лица, которое изготовило устройство, а также выяснения, было ли это направлено на лишение жизни именно этой женщины.


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