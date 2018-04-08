В результате несчастного случая на шахте в Днепропетровской области погиб электрослесарь
Кусок цепи ударил мужчину в грудную клетку.
В Днепропетровской области на шахте имени Героев космоса в селе Вербки Павлоградского района был смертельно травмирован горняк. Об этом 8 апреля сообщили Радио Свобода в пресс-службе ПАО «ДТЭК Павлоградуголь».
Погибший - сотрудник Павлоградского управления монтажных и демонтажных работ горно-шахтного оборудования.
По предварительным данным, несчастный случай произошел во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки. Кусок цепи, который оторвался, ударил электрослесаря, который руководил лебедкой, в грудную клетку. Травма была смертельной.
Для расследования причин инцидента создана специальная комиссия под руководством инспекции Гоструда.
Напомним, ранее в Запорожской области 6 горняков пострадали вследствие возгорания на шахте.
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Общество
08.04.2018 11:43