В результате несчастного случая на шахте в Днепропетровской области погиб электрослесарь

Кусок цепи ударил мужчину в грудную клетку.

В результате несчастного случая на шахте в Днепропетровской области погиб электрослесарь
Фото: www.dtek.com

В Днепропетровской области на шахте имени Героев космоса в селе Вербки Павлоградского района был смертельно травмирован горняк. Об этом 8 апреля сообщили Радио Свобода в пресс-службе ПАО «ДТЭК Павлоградуголь».

Погибший - сотрудник Павлоградского управления монтажных и демонтажных работ горно-шахтного оборудования.

По предварительным данным, несчастный случай произошел во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки. Кусок цепи, который оторвался, ударил электрослесаря, который руководил лебедкой, в грудную клетку. Травма была смертельной.

Для расследования причин инцидента создана специальная комиссия под руководством инспекции Гоструда.

Напомним, ранее в Запорожской области 6 горняков пострадали вследствие возгорания на шахте.


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