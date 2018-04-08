В пасхальных богослужениях приняли участие 6,8 млн украинцев
Богослужения прошли в 13 тысячах соборов.
Пасхальная ночь в Украине прошла без происшествий. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции. В полиции отметили, что участие в богослужениях приняли свыше 6,8 миллиона верующих. Пасхальные богослужения прошли в более чем 13,4 тысячи культовых сооружений. Наиболее многочисленные из них состоялись во Львовской области с участием 1,59 млн верующих, Днепропетровской - 880 тысяч, в Киевской - 497 тысяч, Черниговской - 365 тыс.
Корреспондент LB.ua побывал на освещении пасхальных куличей в Киеве в монастыре и парафии Святого Василия Великого на Львовской площади, в Патриаршем Соборе Воскресения Христового УГКЦ на левом берегу и Храме святых апостолов Петра и Павла УПЦ КП на Позняках.
Как сообщалось ранее, безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,3 тысячи полицейских и 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины.
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