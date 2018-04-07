Полиция изъяла в Запорожье крупную партию кокаина

Задержана родственница местного наркобарона.

Полиция Запорожья в пятницу, 6 апреля, провела спецоперацию, во время которой была задержана 42-летняя женщина, родственница местного наркобарона. У нее нашли более 500 граммов кокаина, стоимость которого оценивается в 2,5 млн гривен.

Как сообщает пресс-служба полиции, женщина занималась распространением на территории области не только кокаина, но и героина и метадона.

Фото: zp.npu.gov.ua

У нее нашли 14,3 тысячи гривен наличными и 1350 долларов, электронные весы и банковские карточки, гладкоствольное ружье Meverick калибра 12 мм с патронами, 71 патрон калибра 9 мм, черновики с записями, 11 мобильных телефонов и сим-карты.

Фото: zp.npu.gov.ua
Фото: zp.npu.gov.ua

Ведется расследование уголовных производств, открытых по признакам ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Подозреваемую задержали и сейчас в суд поданы материалы об избрании ей меры пресечения.

Напомним, в начале марта силовики обнаружили 160 кг трамадола на 32 млн гривен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Кусок карусели убил мужчину на ярмарке во ФранцииКусок карусели убил мужчину на ярмарке во Франции
В Одессе мужчина выстрелил в соседа из-за обвалившейся балконной плитыВ Одессе мужчина выстрелил в соседа из-за обвалившейся балконной плиты
В Одессе на мужчину упал фрагмент фасада домаВ Одессе на мужчину упал фрагмент фасада дома
В День смеха полиция рассказала о курьезных вызовахВ День смеха полиция рассказала о курьезных вызовах
На Троещине оборвался лифт в многоэтажкеНа Троещине оборвался лифт в многоэтажке
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция задержала супругов за кражу бронзовой плитки с "детского" памятника основателям КиеваПолиция задержала супругов за кражу бронзовой плитки с "детского" памятника основателям Киева
Полиция взяла под охрану церковь в Ровенской области из-за конфликта конфессийПолиция взяла под охрану церковь в Ровенской области из-за конфликта конфессий
Полиция задержала наркодиллеров, которые работали на три областиПолиция задержала наркодиллеров, которые работали на три области
Полиция задержала четырех женщин и мужчину, которые обворовывали одиноких пенсионеровПолиция задержала четырех женщин и мужчину, которые обворовывали одиноких пенсионеров
В День смеха полиция рассказала о курьезных вызовахВ День смеха полиция рассказала о курьезных вызовах
Полиция эвакуировала 200 человек из-за сообщения о минировании Шевченковского райсуда КиеваПолиция эвакуировала 200 человек из-за сообщения о минировании Шевченковского райсуда Киева
Полиция задержала криминального авторитета "Рамаза Багдатского"Полиция задержала криминального авторитета "Рамаза Багдатского"
В Ровенской области полиция задержала "на горячем" лжеправоохранителейВ Ровенской области полиция задержала "на горячем" лжеправоохранителей
Полиция не увидела нарушений в демонтаже МАФов на Контрактовой площади в КиевеПолиция не увидела нарушений в демонтаже МАФов на Контрактовой площади в Киеве
В Одессе полиция со стрельбой задержала воров-барсеточниковВ Одессе полиция со стрельбой задержала воров-барсеточников
Последние новости
Подгружаем последние новости