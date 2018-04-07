Полиция изъяла в Запорожье крупную партию кокаина

Задержана родственница местного наркобарона.

Полиция Запорожья в пятницу, 6 апреля, провела спецоперацию, во время которой была задержана 42-летняя женщина, родственница местного наркобарона. У нее нашли более 500 граммов кокаина, стоимость которого оценивается в 2,5 млн гривен.

Как сообщает пресс-служба полиции, женщина занималась распространением на территории области не только кокаина, но и героина и метадона.

Фото: zp.npu.gov.ua

У нее нашли 14,3 тысячи гривен наличными и 1350 долларов, электронные весы и банковские карточки, гладкоствольное ружье Meverick калибра 12 мм с патронами, 71 патрон калибра 9 мм, черновики с записями, 11 мобильных телефонов и сим-карты.

Фото: zp.npu.gov.ua

Фото: zp.npu.gov.ua

Ведется расследование уголовных производств, открытых по признакам ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Подозреваемую задержали и сейчас в суд поданы материалы об избрании ей меры пресечения.

Напомним, в начале марта силовики обнаружили 160 кг трамадола на 32 млн гривен.