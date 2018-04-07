?В Киевской области задержали двух мужчин, которые издевались над 71-летней бабушкой и снимали это на видео

Злоумышленники хотели заставить ее отдать долг за внука.

В Киевской области в г. Тетиев задержали 26-летнего солдата ВСУ и его товарища, которые будучи в алкогольном опьянения, незаконно проникли в дом 71-летний пенсионерки, морально издевались над ней и снимали это на видео. Об этом сообщает Нацполиция области.

"Используя удостоверение участника боевых действий, они начали “обыск” жилья и якобы обнаружили орудие убийства и оружие. Все, что происходило, один из них снимал на камеру мобильного телефона. Это в дальнейшем и стало главным доказательством их произвольных действий и соответствующей реакции со стороны полиции ... Злоумышленники открывали шкафы и шухляды. На просьбы пенсионерки прекратить противоправные действия не реагировали. Спохватились молодчики лишь тогда, когда женщина попыталась обратиться к правоохранителям", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, запугивая пенсионерку, злоумышленники хотели заставить ее отдать долг за внука.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища).

Мужчинам грозит до 3-х лет ограничения свободы. Также решается вопрос о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности за самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица и вымогательство.

Напомним, ранее в пожаре в девятиэтажном доме в Харькове погибла пожилая женщина.