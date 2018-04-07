В Польше задержали украинских супругов серийных грабителей

Женщина, работая уборщицей, похищала из домов вещи, а ее муж продавал их в ломбард.

В Польше задержали украинских супругов серийных грабителей
Фото: gazeta.pl

В Польше под Варшавой полиция задержала супружескую пару из Украины, которых подозревают в кражах и сбыте украденных вещей хозяев, в которых они работали. Об этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на Gazeta.pl.

37-летнюю украинку и ее мужа, также гражданина Украины, задержали по подозрению в краже и сбыте драгоценностей и ценных вещей минимум в четырех семей Отвоцкого повета. Установлено, что женщина похитила драгоценностей на общую сумму более 100 тыс. злотых.

Правоохранители узнали, что задержана украинка нанималась уборщицей в польских семьях и затем похищала из их домов ценную бижутерию, драгоценности, деньги и столовое серебро. Затем ее муж сдавал похищенные вещи в ломбарды. В ходе проведенного обыска в квартире, которую снимали злоумышленники, следователи обнаружили драгоценности, которые вероятно были похищены злоумышленниками в конце 2017 - начале 2018 года.

Фото: gazeta.pl

Также сообщают, что задержана украинка нарушила правила пребывания на территории Польши и полиция передала ее дело работникам пограничной службы Польши с целью дальнейшей депортации в Украину. Мужчина также ранее задерживался за нелегальный ввоз сигарет в Польшу. После обвинения в контрабанде он так и не заплатил выставленный ему штраф.

Следствие по данному делу продолжается, правоохранители устанавливают кому принадлежит часть найденных при обыске драгоценностей.

Напомним, ранее на границе с Румынией задержана воровка с киевского вокзала, сбежавшая из суда


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кусок карусели убил мужчину на ярмарке во ФранцииКусок карусели убил мужчину на ярмарке во Франции
В Одессе мужчина выстрелил в соседа из-за обвалившейся балконной плитыВ Одессе мужчина выстрелил в соседа из-за обвалившейся балконной плиты
В Одессе на мужчину упал фрагмент фасада домаВ Одессе на мужчину упал фрагмент фасада дома
В День смеха полиция рассказала о курьезных вызовахВ День смеха полиция рассказала о курьезных вызовах
На Троещине оборвался лифт в многоэтажкеНа Троещине оборвался лифт в многоэтажке
Блок рекламы


Похожие новости
В Киевской области задержали двух мужчин, которые издевались над 71-летней бабушкой и снимали это на видеоВ Киевской области задержали двух мужчин, которые издевались над 71-летней бабушкой и снимали это на видео
В Днепре задержали разыскиваемого в ЕС киллера, который готовился к убийствуВ Днепре задержали разыскиваемого в ЕС киллера, который готовился к убийству
В Харьковской области задержали сбежавшего из СИЗО рецидивистаВ Харьковской области задержали сбежавшего из СИЗО рецидивиста
Полиция задержала супругов за кражу бронзовой плитки с "детского" памятника основателям КиеваПолиция задержала супругов за кражу бронзовой плитки с "детского" памятника основателям Киева
В Винницкой области троих полицейских задержали по подозрению в сутенерствеВ Винницкой области троих полицейских задержали по подозрению в сутенерстве
В прокат выйдет сборник из 8 украинских короткометражных фильмовВ прокат выйдет сборник из 8 украинских короткометражных фильмов
На территории военной части в Мелитополе задержали мужчину без документовНа территории военной части в Мелитополе задержали мужчину без документов
В киевском метро задержали пассажира с 2,5 кг порохаВ киевском метро задержали пассажира с 2,5 кг пороха
В Киеве по горячим следам задержали серийного квартирного вораВ Киеве по горячим следам задержали серийного квартирного вора
В киевском метро задержали мужчину со взрывчаткойВ киевском метро задержали мужчину со взрывчаткой
Последние новости
Подгружаем последние новости