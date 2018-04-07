В Польше задержали украинских супругов серийных грабителей

Женщина, работая уборщицей, похищала из домов вещи, а ее муж продавал их в ломбард.

В Польше под Варшавой полиция задержала супружескую пару из Украины, которых подозревают в кражах и сбыте украденных вещей хозяев, в которых они работали. Об этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на Gazeta.pl.

37-летнюю украинку и ее мужа, также гражданина Украины, задержали по подозрению в краже и сбыте драгоценностей и ценных вещей минимум в четырех семей Отвоцкого повета. Установлено, что женщина похитила драгоценностей на общую сумму более 100 тыс. злотых.

Правоохранители узнали, что задержана украинка нанималась уборщицей в польских семьях и затем похищала из их домов ценную бижутерию, драгоценности, деньги и столовое серебро. Затем ее муж сдавал похищенные вещи в ломбарды. В ходе проведенного обыска в квартире, которую снимали злоумышленники, следователи обнаружили драгоценности, которые вероятно были похищены злоумышленниками в конце 2017 - начале 2018 года.

Фото: gazeta.pl

Также сообщают, что задержана украинка нарушила правила пребывания на территории Польши и полиция передала ее дело работникам пограничной службы Польши с целью дальнейшей депортации в Украину. Мужчина также ранее задерживался за нелегальный ввоз сигарет в Польшу . После обвинения в контрабанде он так и не заплатил выставленный ему штраф.

Следствие по данному делу продолжается, правоохранители устанавливают кому принадлежит часть найденных при обыске драгоценностей.

Напомним, ранее на границе с Румынией задержана воровка с киевского вокзала, сбежавшая из суда