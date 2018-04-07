Из торгового центра в Бердичеве эвакуировали 350 человек из-за задымления
Дым распространился с вентиляционной шахты.
В городе Бердичев Житомирской области спасатели эвакуировали из торгового центра около 350 человек из-за задымления в вентиляционной шахте. Об этом говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"7 апреля в 11:50 в торгово-развлекательном центре "Оноре де Бальзак" в кафе "Чара", расположенного в подвальном помещении, в вентиляционной шахте произошло задымление без последующего горения", - говорится в сообщении.
В ГосЧС уточнили, что в самом торговом центре задымления не было.
Пострадавших в результате этого события нет.
Напомним, 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТРЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.
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