Из торгового центра в Бердичеве эвакуировали 350 человек из-за задымления

Дым распространился с вентиляционной шахты.

В городе Бердичев Житомирской области спасатели эвакуировали из торгового центра около 350 человек из-за задымления в вентиляционной шахте. Об этом говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"7 апреля в 11:50 в торгово-развлекательном центре "Оноре де Бальзак" в кафе "Чара", расположенного в подвальном помещении, в вентиляционной шахте произошло задымление без последующего горения", - говорится в сообщении.

В ГосЧС уточнили, что в самом торговом центре задымления не было.

Пострадавших в результате этого события нет.

Напомним, 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТРЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.