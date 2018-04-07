Неизвестные в балаклавах разгромили и ограбили игорное заведение на Виноградаре в Киеве

Вчера в столице произошла серия погромов в игорных заведениях.

Неизвестные в балаклавах разгромили и ограбили игорное заведение на Виноградаре в Киеве

Ночью 7 апреля в столичном районе Виноградарь около 15 человек в балаклавах и камуфляжной одежде разгромили игорное заведение "Золотая подкова". Об этом сообщает "Киев оперативный" в Фейсбук.

"На проспекте Василия Порика, 13Г, около 15 человек в балаклавах и камуфляжной одежде совершили погром в игорном заведении "Золотая Подкова". Также, когда выходили, решили под угрозой бейсбольной биты забрать с собой сейф с деньгами", - говорится в сообщении.

Нападавшие скрылись до приезда полиции. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

В сообщении говорится, что вчера подобные нападения произошли в еще нескольких заведениях с игровыми автоматами в Киеве, в частности на улице Мельникова, 5 и Кибальчича, 19.

Нападавших разыскивает полиция.

Напомним, ранее "Нацкорпус" во Львове устроил погромы в помещениях игровых автоматов.


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