В Днепре задержали разыскиваемого в ЕС киллера, который готовился к убийству
Возможно, он готовил покушение на вора в законе.
В Днепре в пятницу, 5 апреля, полиция задержала киллера во время подготовки к убийству. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Вячеслав Аброськин, первый заместитель руководителя Нацполиции Украины.
По его словам, задержанный разыскивается странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство.
"У задержанного изъят снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой", - отметил Аброськин.
"Случайно или нет, но в это же время рядом, в одном из развлекательных заведений, вор в законе по кличке Умка праздновал день рождения, где собрались авторитетные представители воровского мира и их друзья", - добавил заместитель руководителя Нацполиции.
"Это же нужно было так случится, что благодаря удачной работе полиции возможно спасена жизнь какого-то вора", - подытожил он.
Напомним, ранее у жителя Днепра, подозреваемого в связях с "ДНР", изъяли 5,5 млн гривен.
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06.04.2018 20:13