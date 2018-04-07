В Днепре задержали разыскиваемого в ЕС киллера, который готовился к убийству

Возможно, он готовил покушение на вора в законе.

В Днепре в пятницу, 5 апреля, полиция задержала киллера во время подготовки к убийству. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Вячеслав Аброськин, первый заместитель руководителя Нацполиции Украины.

Фото: Vyacheslav.AbroskinFacebook Фото: Vyacheslav.AbroskinFacebook Фото: Vyacheslav.AbroskinFacebook

По его словам, задержанный разыскивается странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство.

"У задержанного изъят снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой", - отметил Аброськин.

"Случайно или нет, но в это же время рядом, в одном из развлекательных заведений, вор в законе по кличке Умка праздновал день рождения, где собрались авторитетные представители воровского мира и их друзья", - добавил заместитель руководителя Нацполиции.

"Это же нужно было так случится, что благодаря удачной работе полиции возможно спасена жизнь какого-то вора", - подытожил он.

Напомним, ранее у жителя Днепра, подозреваемого в связях с "ДНР", изъяли 5,5 млн гривен.