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В Харьковской области задержали сбежавшего из СИЗО рецидивиста Заключенный был арестован 23 марта по подозрению в угоне автомобиля, а 29 марта он сбежал. Фото: chatri2513/Depositphotos В Харьковской области правоохранители задержали заключенного Александра Ярового, который сбежал из Харьковского учреждения исполнения наказаний №27 (следственный изолятор). Об этом сообщила пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Ольга Кузнецова. Она уточнила, что беглеца задержали в пятницу 6 апреля в 14:55 в селе Тетющино Валковского района Харьковской области. Проводятся следственные действия. Яровой, уроженец с. Бараново Валковского района области, был арестован 23 марта по подозрению в угоне автомобиля, совершенным группой лиц (ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса). Вечером 29 марта он сбежал из Харьковского СИЗО №27. Напомним, ранее правительство одобрило создание единого реестра осужденных и лиц, взятых под стражу.

LB.ua

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