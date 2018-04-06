В Харьковской области задержали сбежавшего из СИЗО рецидивиста
Заключенный был арестован 23 марта по подозрению в угоне автомобиля, а 29 марта он сбежал.
В Харьковской области правоохранители задержали заключенного Александра Ярового, который сбежал из Харьковского учреждения исполнения наказаний №27 (следственный изолятор).
Об этом сообщила пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Ольга Кузнецова.
Она уточнила, что беглеца задержали в пятницу 6 апреля в 14:55 в селе Тетющино Валковского района Харьковской области.
Проводятся следственные действия.
Яровой, уроженец с. Бараново Валковского района области, был арестован 23 марта по подозрению в угоне автомобиля, совершенным группой лиц (ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса). Вечером 29 марта он сбежал из Харьковского СИЗО №27.
Напомним, ранее правительство одобрило создание единого реестра осужденных и лиц, взятых под стражу.
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06.04.2018 20:13