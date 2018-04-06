Во Львове мужчина продавал гранату на железнодорожном вокзале
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Полицейские Львова задержали мужчину, который продавал гранату на пригородном железнодорожном вокзале
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области в Фейсбуке.
"Сегодня, 6 апреля, около 15:30 в полицию поступила информация о том, что на пригородном вокзале неизвестный мужчина предлагает прохожим приобрести у него гранату. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и взрывотехники. У мужчины был обнаружен предмет, похожий на гранату Ф-1. Его изъяли и направили на экспертизу", - говорится в сообщении.
Личность злоумышленника установлена - им оказался 54-летний львовянин,
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в Киеве пьяный мужчина с боевой гранатой и пистолетом приставал к людям.
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