?Во Львове мужчина продавал гранату на железнодорожном вокзале

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Полицейские Львова задержали мужчину, который продавал гранату на пригородном железнодорожном вокзале

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области в Фейсбуке.

"Сегодня, 6 апреля, около 15:30 в полицию поступила информация о том, что на пригородном вокзале неизвестный мужчина предлагает прохожим приобрести у него гранату. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и взрывотехники. У мужчины был обнаружен предмет, похожий на гранату Ф-1. Его изъяли и направили на экспертизу", - говорится в сообщении.

Личность злоумышленника установлена - им оказался 54-летний львовянин,

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.