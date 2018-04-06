Во Львове мужчина продавал гранату на железнодорожном вокзале

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

?Во Львове мужчина продавал гранату на железнодорожном вокзале
Граната Ф-1 (архив)

Полицейские Львова задержали мужчину, который продавал гранату на пригородном железнодорожном вокзале

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области в Фейсбуке.

"Сегодня, 6 апреля, около 15:30 в полицию поступила информация о том, что на пригородном вокзале неизвестный мужчина предлагает прохожим приобрести у него гранату. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и взрывотехники. У мужчины был обнаружен предмет, похожий на гранату Ф-1. Его изъяли и направили на экспертизу", - говорится в сообщении.

Личность злоумышленника установлена - им оказался 54-летний львовянин,

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Киеве пьяный мужчина с боевой гранатой и пистолетом приставал к людям.


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