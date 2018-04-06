В Донецкой области отправили под суд банду похитителей
Они взяли в заложники бизнесмена и требовали за его жизнь 50 тысяч долларов.
Прокуратура Донецкой области утвердила обвинительный акт в отношении банды похитителей, которые в начале года взяли в заложники предпринимателя из Селидово.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
Мужчину выманили на склады под поводом оформления аренды, схватили и с мешком на голове вывезли в Константиновку. Там его держали связанного скотчем в промзоне и, запугивая убийством, вымогали деньги. Жизнь человека оценили в 50 тысяч долларов.
Предпринимателя освободил полицейский спецназ КОРД.
В ходе следствия было установлено, что банду сколотили двое жителей Донецкой области в возврате 43 и 46 лет. К преступной деятельности они привлекли еще двух местных жителей.
Им инкриминировали ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.15 ч.3 ст.28 ч.2 ст.121 (покушение на нанесение тяжких телесных повреждений), ч.1 ст.14 ч.4 ст.187 (подготовка к разбойному нападению) и ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
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